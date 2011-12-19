特写：股市低迷 亚洲富豪追捧艺术品投资

路透香港12月18日电(记者 James Pomfret/Lisa Yuriko Thomas)---在香港一处宽敞、豪华的山景公寓中，罗启妍(Kai-Yin Lo)浏览着数十年来收集来的众多中国艺术品，反映出她小众而学术型的追求已成为目前的主流。

尽管中国艺术品价格因全球经济的不确定性而呈现出某些紧张态势，但像罗启妍这样的收藏家认为中国艺术品的价格还会继续上升，因随着亚洲收藏家的日益富裕，艺术品市场呈现供不应求的局面。

罗启妍说："随着东西方在欣赏品味和市场地位中的不断趋近，艺术品价格将继续攀升。"罗启妍求学于剑桥大学，现在是一名作家兼珠宝设计师。

罗启妍是香港顶尖的艺术品收藏家之一，她的家中到处都是罕见的中国家具、石刻和绘画。

"艺术品投资现在已进入投资主流，尤其是对年轻人而言。你无法将你对某件艺术品的喜爱与它背後的价值所割离。"

香港对亚洲艺术品市场的繁荣发挥着关键作用。香港2010年拍卖市场的成交额比2009年暴涨300%，因中国富豪以无与伦比的热情投资购买艺术品。

苏富比亚洲区主席黄林诗韵(Patti Wong)表示："香港已成为世界的销售中心。"香港的拍卖成交额额堪比纽约和伦敦。

尽管艺术品市场很容易受到冲击，但亚洲快速的财富积累很可能会使更多投资涌入艺术品及酒类等替代投资产品上。

根据凯捷(Capgemini)和美银美林(Merrill Lynch)最新的年度《世界财富报告》(World Wealth report)，亚洲的财富管理和私人银行业依然是很多危如累卵的银行难得的增长领域。据估计，个人净资产值超过100万的亚洲人约有330万。

这些人的财富总价值高达10.7万亿美元，令欧洲那些高净资产值人群也相形见绌。

报告称："新兴市场(百万富翁)数量的猛增正扩大全球投资市场的热情。"

尽管艺术品伴随的是高额佣金和储存及保险费用，但艺术品可以成为一个有趣的投资多元化组合，即既可以享受丰厚的回报，又可拥有美学体验。

即便在欧债危机肆虐并冲击地区股市时，截至到今年11月，梅摩高级艺术品价格指数(Mei Moses Fine Art Index)还增长了11.8%。

艺术品咨询公司MFA Asia的主管Bobby Mohseni表示："这或许对卖家不是个好时候，但却是买家的良机。从2008年年底到2009年，我强烈建议客户买入艺术品。中国的当代艺术品，尤其是某些艺术品价格已经攀升的很高，其间不过只经过十余年而已……所以最好的投资机会是崛起中的艺术家或中层艺术家。"（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。