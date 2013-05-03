风切变：东南亚的航空安全隐患

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路透雅加达/登巴萨5月2日（记者 Neil Chatterjee/Trisha Sertori） - 风切变是飞行员的隐形敌人，是所有在亚洲热带岛屿机场降落的飞行员惧怕的。风切变，指的是风速或风向的突然变化。

机场官员表示，风切变非常危险，但印尼、泰国、马来西亚和菲律宾等国一些名胜地的机场没有风切变预警系统。

风切变在位于赤道附近的东南亚地区是常见大气现象。上月，狮航一架波音 737客机在巴厘岛冲出跑道、坠入海中，所幸机上所有人均逃生。该机飞行员对调查人员讲述了飞机如何被风“拖”进海里的经过。

驾驶A380的澳航 机长Richard Woodward表示：“该地区会有大雷雨，遇到严重风切变时，很容易超出飞机性能极限。”

“有地面监测系统的好处是可以提前告知是否有风切变。”Woodward说道，他在该地区有超过30年的飞行经验。

地面预警系统成本约100万美元。但尽管营收增加，且机场建设活动如火如荼，官员们称巴厘岛、苏梅岛、兰卡威和宿务等地的机场并未配置地面风切变监测系统。

当被问及航空业是否支持地面风切变监测系统时，空客 发言人Martin Fendt表示：“我们支持一切旨在加强飞行安全的举措。至于机场是否安装这些系统，是机场运营商和相关政府部门要考虑的问题。”

波音和空客都表示，他们的飞机上有风切变监测系统。（完）