亚开行称将留意未来可能与亚投行提供联合融资的项目

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透北京9月21日 - 亚洲开发银行(ADB)周一称，将留意未来可能与亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)提供联合融资的项目。亚投行为中国牵头的一家国际开发银行。
在亚开行总裁中尾武彦与亚投行侯任行长金立群会晤后，亚开行发表声明称，两家银行“同意先从留意亚投行也许能提供联合融资的亚开行未来的项目开始”。
中尾武彦在声明中称，亚开行非常乐意与亚投行分享在该地区的经验及专业知识，包括支持区域合作和一体化、可持续发展及气候变化等。(完)
(编译 刘秀红；审校 许娜)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。