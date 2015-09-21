亚开行称将留意未来可能与亚投行提供联合融资的项目

路透北京9月21日 - 亚洲开发银行(ADB)周一称，将留意未来可能与亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)提供联合融资的项目。亚投行为中国牵头的一家国际开发银行。

在亚开行总裁中尾武彦与亚投行侯任行长金立群会晤后，亚开行发表声明称，两家银行“同意先从留意亚投行也许能提供联合融资的亚开行未来的项目开始”。

中尾武彦在声明中称，亚开行非常乐意与亚投行分享在该地区的经验及专业知识，包括支持区域合作和一体化、可持续发展及气候变化等。(完)