焦点：全球大行中国股票交易员料喜获年终奖大礼包

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港12月16日 （记者 Lawrence White/Michelle Price） - 猎头与资深银行家称，全球大行的顶级中国股票交易员料将斩获大笔年终奖，但亚洲的固定收益交易员和投资银行家却无此好运，尽管今年该地区的并购交易规模触及纪录高位。

来自瑞银集团 和汇丰控股 的消息人士以及招聘方称，因为今年上半年的中国牛市，瑞银和汇丰等银行今年在亚洲股票交易中收获颇丰。2015年上半年沪深300指数 飙涨47%。

在全球大行遭遇罚金且收入减少令奖金池缩水背景下，其中国股票交易员将获得的大笔奖金更凸显了银行家们可变薪酬差异的扩大。

猎头称，中国上半年股市走牛带来的利润足以抵消夏季崩跌期间的交易亏损和收入增长放缓的影响。

然而，固定收益业务却面临困境，因资本成本走高、市场动荡以及围绕美国利率政策的不确定性。

“今年亚洲股票与固定收益部门之间的年终奖金，将会出现强烈的两极分化，甚至比去年更明显，”猎头企业Sheffield Haworth的负责人Sarah Harte说道。

“股票业务部门的奖金会高于固定收益业务部门，一些银行将必须全部付清表现优异员工的奖金，银行无法承受失去这些员工，”她说道。

猎头称，鉴于中国经济减速以及监管成本，各大银行面对黯淡的前景采取更保守的姿态，总体来说，今年股权投资银行业务的奖金料将与2014年大体持平。

但招聘方称，一些位于香港的中国股票交易明星却有望获得100%奖金，这意味着一位表现优异的主管，若基本年薪为35万美元，则可获得几乎同样多的年终奖。

“许多银行在中国和韩国市场7、8月份的崩跌中录得亏损，但上半年市场表现非常强劲，总体来说这仍然是一个很旺的年景，”招聘企业Mantis Partners的负责人Duncan Mackay表示。韩国综合股价指数 在7、8月间跌去7.5%。

据了解多家基金计划的一个猎头，一些多空对冲基金的投资组合经理赶上了中国牛市又逃过了夏季崩跌，他们今年仅奖金就能进账多达50万美元。

对于亚洲大部分的投资银行家来说，今年的圣诞节却会令人失望。

今年亚洲并购交易规模触及了1万亿美元的纪录高位，但由于全球重组成本、美国和欧洲监管机构的罚款，以及固定收益、货币和大宗商品业务（FICC）表现不佳，该地区的奖金池持续缩水。

据数据分析企业Tricumen，由于FICC交易收入下滑，全球投资银行业务收入今年预计将同比下滑2%。全球前13大银行的FICC交易收入第三季度下滑了20%至156亿美元。

猎头称，这势必会拖低固定收益业务的奖金，降幅可达20%。猎头也称，香港和新加坡的固定收益业务部门正在裁员。(完)