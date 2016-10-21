亚洲啤酒商及KKR财团有意竞购SABMiller东欧啤酒品牌--消息

路透伦敦10月20日 - 消息人士周四透露，百威英博(Anheuser-Busch InBev)(ABI.BR)正在出售的啤酒品牌引起多方兴趣，其中包括亚洲啤酒生产商朝日集团控股(2502.T)、华润啤酒(0291.HK)、以及由KKR(KKR.N)和Mid Europa Partners组成的财团。

待售品牌包括捷克的皮尔森欧克(Pilsner Urquell)以及波兰的Tyskie和Lech，共计价值逾50亿欧元(55亿美元)。这些品牌于本月稍早宣布开放竞标，作为百威英博以逾1,000亿美元收购SABMiller交易的一部分，这项交易于近期结束。

消息人士称，待售资产亦吸引到私募股权投资公司Advent International的兴趣，该公司于3月筹到一笔130亿美元资金。消息人士要求匿名。

消息人士还透露，其它有兴趣但只希望参与联合竞标的买家包括：美国收购公司贝恩资本(Bain Capital)、瑞士投资公司Jacobs Holdings以及伦敦私募股权公司BC Partners，此外还有一些当地的投资者。

消息人士表示，在Lazard牵头下，百威英博近来邀请多方来竞购。消息人士并称，该全球最大的啤酒商希望在11月初能有指示性要约，并在圣诞节前敲定买家。

他们认为朝日是最积极的买家，因为该公司希望能在收购Peroni和Grolsch的基础上向前迈进。这两个品牌之前是SABMiller在西欧的品牌。

他们表示，但中国国营的华润啤酒同样也热衷于提出竞标，且正与中资投资公司等潜在合作伙伴进行磋商。

三位消息人士表示，百威英博要出售的上述资产或许符合匈牙利油气集团Mol MOLB.BU的新战略。Mol上周表示，希望业务多化元，进军消费性商品等新的业务领域。

百威英博、KKR、Advent、贝恩、BC Partners和Mol均不愿置评。朝日、华润啤酒、Mid Europa和Jacobs因在正常上班时间之外而尚未联系到。(完)