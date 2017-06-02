焦点：眼见存款不生钱 渡边太太看上比特币

路透东京/首尔6月2日 - 长期以来一直是新潮人士才会投资的比特币，如今在亚洲已蔚为主流，吸引日本家庭主妇投资人(也就是所谓的渡边太太们)、韩国退休人士和成千上万想要规避低息的人士竞相投资。

已经是股票及期货市场常客的亚洲老一辈投资人，也受到比特币今年以来大涨一倍的魅惑。相较之下，亚洲整体股市指标同期仅上涨17%。

就算自上周所及纪录高点2,779.08美元的高点下跌，比特币光是5月涨幅就超过了60%，这部分是因为日韩投资人在中国买兴降温之际加入了这场热炒。此前中国央行在今年稍早打击相关炒作。

交易所称，此外由于日本4月份承认比特币地位令人鼓舞，过去两周日本和韩国的比特币需求大爆发。由于反洗钱规定趋严，比特币进出变得困难，日本和韩国的比特币价格均出现上升。

“当我第一次听到比特币机制，我兴奋得无法入眠，这仿佛是买下了一个梦想，”55岁的日本社保和人力顾问Mutsuko Higo表示。3月份她购买了价值约20万日圆(1,800美元)的比特币来作为退休储蓄的补充。

“大家都说我们不能再指望日本养老金了，”她表示，“这让我很担心，所以我就开始买比特币。”

情况表明由于亚洲的散户投资文化发达，交流投资技巧也很普遍，亚洲已经成为比特币的沃土。根据CoinMarketCap的排名，中国、日本和韩国现为全球最繁忙的几家加密货币交易所的集中之地。

“眼下还是一种和股票一样的投机形式，”持有约300万韩元(2,700美元)的27岁韩国青年Park Hyo-jin说，“我并不认为韩国人购买比特币是为了使用它。”

与此同时，风险也在上升。

比特币在亚洲普遍监管不力，对比特币交易所的监管规则并不统一，有些各自为政。

在香港，比特币交易所需获得货币服务运营商许可证，就像货币兑换商一样。而在韩国，对比特币交易所的监管与对出售实体商品的在线商城的监管类似。一般没有保护投资者的规章。

**多种信息传播渠道**

Park和Higo在朋友的撺掇下投资比特币。其他人则是被研讨会、社交媒体团体和业余投资者发布的博客吸引进来。

27岁的网络营销师Noboru Hanaki是一位比特币投资者，他的个人理财博客每个月页面浏览量达到30,000左右。他说最受欢迎的一篇博文是关于比特币的解释说明，并称上月比特币价格大涨时，这篇文章的阅读量翻了一倍。

Rachel Poole是香港的一位幼儿园教师，她说从媒体报导中了解到比特币，在研究了相关博客后，她3月时花大概40,000港元(5,100美元)买了五个比特币。她将其中四个留作投资，并卖掉第五个，获得12,000港元的税后收入。

“我要是早点这么做就好了，”她说。

但并非人人都赚到钱。

比特币投资热潮已产生诈骗行为，韩国警方上个月破获一起5,500万美元的虚拟货币传销骗局，卷入数以千计遭花言巧语行销手法和发财承诺引诱的家庭主妇、劳工和个体户生意人。

东京、首尔和香港的研讨会也在推销类似的多层次行销计划，要求投资者先付一笔最多达9,000美元的会员费。然后鼓励会员推销比特币并拉入新会员，再从中回馈若干比特币和其他好处。

据路透看到的行销资料，东京的一项这类计划，提供接受比特币的会员独享购物网站，有24小时汽车和电脑问题协助；会员结婚生子、甚至亡故时，还能收到比特币的礼物。

本身也是比特币投资者的香港比特币协会主席Leonhard Weese警告业余投资者，勿在这个数字货币的世界投机。

“交易自带巨大风险：并没有投资者保护制度，且存在大量的市场操纵和内部交易。我认为部分交易所并不可信赖。”

据一些大型交易所的网站信息，这些交易所已自主采取安全措施和赔偿担保机制，但还有数十家运营中的小型交易平台或多或少都存在安全问题。

韩国金融服务委员会(FSC)的一名官员称，FSC已成立了特别小组，专门研究对虚拟货币的监管，但尚未设置公布相关结论的时间点。

日本金融厅(FSA)称在对比特币交易进行监管，但不针对交易商或投资者。在日本，人们对2014年当时全球最大的比特币交易所Mt. Gox的惊人的破产仍记忆犹新。

“政府不对虚拟货币价值作担保。我们正要求比特币交易所对比特币价格大幅波动风险作出充分解释，”一名FSA官员说道。

一些专业投资者称，比特币可以是有效的对冲工具帮助投资多元化，但投资者应谨慎对待。

“这是一个极具波动性和创新性的资产类别，”资产配置策略公司APP Advisers常务董事Pietro Ventani说道。(完)