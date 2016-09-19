投资焦点：外资对亚洲债券投资变得不稳定 马来西亚市场较为脆弱

路透新加坡9月19日 - 8月外资对亚洲以本币发行债券的需求很不均衡，一些市场出现了态势逆转的信号，因投资者担心，全球货币宽松措施是否会持续下去，如果不能持续，则长期债券收益率将全线走升。

外国投资者继续增持马来西亚、其它东南亚国家等市场的债券，继续追求高收益率和资本利得。

图表：GRAPHIC: tmsnrt.rs/29uYjbz

然而，过去几周全球人气的变化已经产生了影响，因投资者愈发担心，继负利率和印钞等一系列非传统措施之后，全球央行或已没有其他工具可以支撑经济。

而其中的一个担忧便是，日本央行或率先行动，强行推高长期债券收益率，由此陡化收益率曲线。这个担忧也对新兴市场债券构成压力。

“全球债券收益率陡化已促使投资者重新考量之前采取的利差交易，”法国巴黎银行驻新加坡的新兴亚洲外汇和利率研究主管Mirza Baig说。

“如果你去看任何新兴市场债券表现指标，过去四个月我们已经有过一段很强的涨势，”Baig并表示，因此这波跌势看起来是受获利了结推动。

**刺激措施疑虑**

自从欧洲央行9月8日并未透露未来刺激措施的线索后，多数新兴亚洲债券呈现下挫。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)本周料将维持利率不变，但今年可能升息。消息人士表示，对于9月20-21日会议是否进一步调降负利率，日本央行内部尚未达成共识。

马来西亚五年期公债收益率周一升至3.285%，为7月5日以来最高。

马来亚银行外汇研究主管Saktiandi Supaat指出，马来西亚债市将会出现间歇性的资金外流，不过长期投资人的需求仍然强劲。

“这波资金流入十分强劲，经济数据疲软等国内因素及大宗商品周期，可能在其中产生影响，”Saktiandi表示。

马来西亚是新兴亚洲债市的一个热点。上个月，债市净流入金额60亿马币(15亿美元)，为4月以来最高。

不含美元计价伊斯兰债券，第二季外资在马来西亚债券及票据的持有部位，占未偿余额的约55%，这增加了可能出现更多获利了结的风险。

近期原油价格的下滑也可能有损该国的油气收入，损及信心。

因对进一步降息的预期减弱，韩国亦未能幸免。外资上月出脱了9,170亿韩元的债券，不过本月迄今海外资金一直是净买家。

出于对家庭债务激增的担忧，韩国央行在9月9日的会议上维持利率在1.25纪录低位不变。

“在家庭债务问题解决前，韩国央行不太可能采取行动，”Eugene Investment & Securities债券分析师Shin Dong-su说道。

**印尼仍魅力不减**

相较之下，印尼债券继续吸引外资涌入，因该国央行表示会进一步放宽政策。

9月1-14日，外资增持印尼债券7.1万亿印尼卢比，上月共增加9.1万亿。

东方汇理全球资产亚洲债券部主管Wan Howe Chung说道：“目前投资者的仓位相对较大，我们预期印尼的供给和财政立场将保持稳定，预计印尼政府债券将会受到国内外市场参与者的有力支撑。”(完)