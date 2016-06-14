焦点：美国升息机率下降和英国脱欧担忧 吸引外资流入新兴亚洲债券

图为韩国首尔一处商业区一景。 REUTERS/Kim Hong-Ji

路透新加坡6月14日 - 在美国近期升息可能性下降之际，外资纷纷回归亚洲债市，看好该地区颇具吸引力的收益率。

投资者越来越担心，6月23日公投可能导致英国脱离欧盟。分析师表示，该因素也提振了投资者对于主权债券的整体需求，并激励新兴亚洲债券。

过去两周避险情绪升高提振了全球各地债市，而亚洲预计会进一步宽松货币政策将会带来的潜在资本利得，以及该地区相对较高的收益率，仍然令其独具魅力。

“英国6月23日公投前的担忧情绪，可能是最近避险情绪升温的一部分原因，但新兴市场收益率应会仍然保持韧性，”汇丰控股(HSBC)新兴市场利率研究主管André de Silva在一份报告中写道。

“‘攫取收益’的时代仍然牢不可破。”

5月份，因预期经济表现稳健可能允许美联储在夏季升息，一些新兴亚洲债市出现资金外流。但美国5月就业数据意外令人失望，消除了美联储即将升息的可能性。

虽然英国脱欧担忧拖累全球风险较高资产下滑，但外资本月迄今买入新兴亚洲债券，尤其是货币政策预计将会放松的亚洲国家的债券。

**印尼、韩国**

印尼财政部公布的数据显示，6月1-10日外资印尼公债持仓增加了16.5万亿(兆)卢比(12亿美元)，上月减持4.2万亿卢比。

印尼央行总裁阿古斯-马托哇都朱曾在5月25日暗示该行本周可能会放宽政策，但路透调查显示多数分析师认为印尼央行本周会按兵不动[nL4S19529S]。

太平洋投资管理公司(Pimco)新兴亚洲投资组合管理部门主管Luke Spajic表示，印尼央行今年或将下调当前的指标利率--12个月期参考利率25-50个基点。该利率目前为6.75%。

“由于降息是预期经济状况趋软，特别是通胀率下降，从这方面来讲，当地债券将保持吸引力。”Spajic并称，Pimco最近已经增加了对印尼债券的配比。

Spajic预计，包括韩国央行在内的其他亚洲货币当局将进一步下调利率。韩国央行上周祭出意外之举，将政策利率降至1.25%的纪录低点。

根据韩国金融监督管理局(FSS)的初步数据，6月1-13日，外资总计买超1.1万亿韩元(9.387亿美元)韩国债券。

另一项FSS数据显示，5月外资增持8,880亿韩元债券，流入资金为一年来最大。

投资者指出，虽然韩债收益率在新兴亚洲比较低，但远高于日本和一些欧洲国家等发达市场。

“由于韩国吸引了更多发达市场投资者而非传统新兴市场投资者，我们认为韩国是一个有吸引力的固定收益投资市场，”摩根士丹利投资管理新兴市场债券组的资产组合经理Jens Nystedt表示。

“相对于发达市场的其他机会，即便是汇率对冲后，韩国长债仍能提供颇具吸引力的收益率。整个收益率曲线应会由于降息幅度大于预期而‘牛市增陡’。”

Nystedt还预计马来西亚和印尼到年底前都将总共降息50个基点，这将吸引资金流入债市。他并称，印度未来数月预计也将宽松政策，吸引外资到该国债市。

马来西亚央行数据显示，5月外国投资者削减对该国债券的持仓，因担忧国有基金一马发展(1MDB)的问题。泰国债券市场联合会数据显示，上月该国债市呈资金流入。

外资在新兴亚洲的债券持仓变动

5月 2016 2015

韩国(10亿韩元) 888 -2.63(万亿) 467

马来西亚 (10亿马币) -3.4 14.7 -11.1 印度 (百万美元) -655.9 -752.9 7,400 *印尼 (万亿卢比) -4.2 80.0 97.2 *泰国 (10亿泰铢) 13.1 62.3 -110.1

* 印尼年初迄今的数据截至6月10日，泰国数据截至6月3日；其他国家为1-5月数据。(完)