《亚洲债市分析》高风险公司债投资失利,富裕散户可能买兴降温

欧洲汇市：英镑下跌，因退欧阴霾下英国零售销售疲弱
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
**更高的回报**
公司债之所以诱人,原因很简单,就是因为在经济降温和央行降息的时候,与易受企业环境衰弱影响的股票相比,公司债回报相对更高.
摩根士丹利数据显示,2012年亚洲公司债市场回报率创下仅次于2009年的历史第二高位.据摩根大通亚洲信贷指数(J.P. Morgan Asia Credit Index),在私人财富管理客户中人气颇高的投机级别债券在今年前11个月回报率为19.6%,高于MSCI明晟亚洲股票指数16%的回报率.
从长远来看,人口年龄结构也将推动债券投资增多.随着亚洲社会老龄化以及富裕程度上升,债市将是他们用来养老防老的相对安全的地方.
"过去五年私人银行参与市场的程度增加,因为散户投资者变得更加老练了."SJ Seymour Group董事合伙人Anita Yadav表示.
"模式上也发生了转变,人口老龄化意味着固定收益资产配置会增多,这个地区富裕程度上升,意味着储蓄绝对值也会上升."
对亚洲债券的需求上升,也降低了公司需要支付的利率.龙湖地产 今年10月发行的七年期债券收益率为6.875%,远低于去年4月9.5%的五年期融资成本.
不过事实证明,这是一把双刃剑,会促使投资者为了寻求高收益而进入风险更高的债券,从而增大出现Olam那样的损失的可能性,而一旦发生这种情况,投资者对债市就会多一些警惕.
"让人担心的地方在于,很多投资者都是追求一定程度的名义收益率,为了达到这个收益率,就得承担比三四个月前高得多的风险."Coutts的Dugan称.他建议投资者提高分辨力,开始削减风险.
Olam五年期债券并不是唯一让私人投资者蒙受损失的债券.
SOHO中国 10年期债券 在发行后几天时间里就跌去7%.上月发行时认购的投资者近一半是散户.目前该债券价格继续低于面值.
中渔集团 今年7月标售了3亿美元七年期债券,当时受其9.75%的收益率吸引,私人投资者认购规模占到13%.但自从俄罗斯监管机构质询该公司是否拥有在该国水域的捕捞权后,该债券就大跌约25%,标准普尔将这支债券评级从BB-降至B+.(完) (编译 石冠兰/洪曦/程琳; 审校 蔡美珍)
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
路透2月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 330.1 12 330.1 - * 3月 325.5 56 325.5 5 * 4月 316.5 224 316.5 39 * 5月 312.7 283 312.7 155 * 6月 300.9 1805 300.9 459 * 7月 296.1 10420 296.2 1878 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)