《亚洲债市分析》高风险公司债投资失利,富裕散户可能买兴降温

**更高的回报**

公司债之所以诱人,原因很简单,就是因为在经济降温和央行降息的时候,与易受企业环境衰弱影响的股票相比,公司债回报相对更高.

摩根士丹利数据显示,2012年亚洲公司债市场回报率创下仅次于2009年的历史第二高位.据摩根大通亚洲信贷指数(J.P. Morgan Asia Credit Index),在私人财富管理客户中人气颇高的投机级别债券在今年前11个月回报率为19.6%,高于MSCI明晟亚洲股票指数16%的回报率.

从长远来看,人口年龄结构也将推动债券投资增多.随着亚洲社会老龄化以及富裕程度上升,债市将是他们用来养老防老的相对安全的地方.

"过去五年私人银行参与市场的程度增加,因为散户投资者变得更加老练了."SJ Seymour Group董事合伙人Anita Yadav表示.

"模式上也发生了转变,人口老龄化意味着固定收益资产配置会增多,这个地区富裕程度上升,意味着储蓄绝对值也会上升."

对亚洲债券的需求上升,也降低了公司需要支付的利率.龙湖地产 今年10月发行的七年期债券收益率为6.875%,远低于去年4月9.5%的五年期融资成本.

不过事实证明,这是一把双刃剑,会促使投资者为了寻求高收益而进入风险更高的债券,从而增大出现Olam那样的损失的可能性,而一旦发生这种情况,投资者对债市就会多一些警惕.

"让人担心的地方在于,很多投资者都是追求一定程度的名义收益率,为了达到这个收益率,就得承担比三四个月前高得多的风险."Coutts的Dugan称.他建议投资者提高分辨力,开始削减风险.

Olam五年期债券并不是唯一让私人投资者蒙受损失的债券.

SOHO中国 10年期债券 在发行后几天时间里就跌去7%.上月发行时认购的投资者近一半是散户.目前该债券价格继续低于面值.