《市场热谈》国际制酒企业抢滩亚洲市场,寻找并购与合作机会

美国热股：Twitter拒不交出反特朗普移民政策账户的用户信息，股价下滑
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
"这有点奇怪,因为中国啤酒行业的获利能力并不高.但很多西方啤酒商看中的是这个市场的规模和成长潜力,因而在进入中国市场的时候会忽略一般的财务纪律.
以未来12个月的预估获利计算,珠江啤酒 目前的市盈率为92.3倍,华润创业 则为25.8倍.而全球该行业的平均值是18.1倍.
金威啤酒出售部分中国业务的计划已被推后,因其高报价令一些买家望而却步.但知情人士向路透透露,金威仍与雪花啤酒就协议进行谈判.金威与燕京啤酒的谈判去年破裂.雪花啤酒是华润创业与全球第二大啤酒商SABMiller 合资建立的企业.
华润创业发言人Vincent Tse表示,公司不会对臆测发表评论.燕京啤酒一名高层也表示,公司现在未与任何外国酿酒商之间签署任何协议.未能立即联系到金威高层对此做出评论,雪花啤酒也未立即置评.
银行家表示,KKR 和Affinity Equity Partners有意出售旗下合资企业东洋啤酒(Oriental Brewery),此案料将成为今年规模最大的交易.
熟知东洋啤酒财务数字的消息人士表示,若完整标售东洋啤酒,可能吸引日本及全球酒商的买兴,根据其未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)3.3亿美元估算,收购总值估计可达30亿美元以上.
KKR拒绝评论.
银行界人士也透露,越南政府计划今年出售Sabeco的20%股份.
在印度,企业比较偏向于进行合作的方式,因为大部分饮料公司都是私人所有,他们不愿意放弃对企业的控制.(完) (编译 程琳/梁睿雪; 审校 张明钧)
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 美国百胜集团(Yum Brands)旗下的肯德基连锁计划限制供应商对肉鸡使用抗生素。 该股周五盘初小跌0.17%，报64.44美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 通用汽车第一季在中国销量同比降5.2%，归因中国政府调整汽车税收政策及春节因素。 该公司股价周五美股盘初下滑0.4%，报34.02美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)