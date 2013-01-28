《市场热谈》国际制酒企业抢滩亚洲市场,寻找并购与合作机会

"这有点奇怪,因为中国啤酒行业的获利能力并不高.但很多西方啤酒商看中的是这个市场的规模和成长潜力,因而在进入中国市场的时候会忽略一般的财务纪律.

以未来12个月的预估获利计算,珠江啤酒 目前的市盈率为92.3倍,华润创业 则为25.8倍.而全球该行业的平均值是18.1倍.

金威啤酒出售部分中国业务的计划已被推后,因其高报价令一些买家望而却步.但知情人士向路透透露,金威仍与雪花啤酒就协议进行谈判.金威与燕京啤酒的谈判去年破裂.雪花啤酒是华润创业与全球第二大啤酒商SABMiller 合资建立的企业.

华润创业发言人Vincent Tse表示,公司不会对臆测发表评论.燕京啤酒一名高层也表示,公司现在未与任何外国酿酒商之间签署任何协议.未能立即联系到金威高层对此做出评论,雪花啤酒也未立即置评.

银行家表示,KKR 和Affinity Equity Partners有意出售旗下合资企业东洋啤酒(Oriental Brewery),此案料将成为今年规模最大的交易.

熟知东洋啤酒财务数字的消息人士表示,若完整标售东洋啤酒,可能吸引日本及全球酒商的买兴,根据其未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)3.3亿美元估算,收购总值估计可达30亿美元以上.

KKR拒绝评论.

银行界人士也透露,越南政府计划今年出售Sabeco的20%股份.