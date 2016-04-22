焦点：亚洲金融业者警觉英国脱欧风险不容小覻 开始规划应变措施

路透香港4月22日 - 香港交易所已经展开一项英国退欧冲击评估，一些亚洲资产管理公司也筹划在欧洲大陆设立新基地，因愈来愈担心倘若英国6月公投结果决定退出欧盟，自身业务可能受到冲击。

香港及新加坡的央行当局向路透表示，他们也在密切注意6月23日英国公投的情势发展。香港金管局发言人警告，若公投结果为退出欧盟，将构成重大不确定性。

这些应变规划动作凸显出，外界担心一旦英国脱欧，在英国的亚洲金融投资客将失去与欧盟金融市场接轨管道，可能在亚太市场掀起涟漪效应。

民调显示，支持及反对英国退欧的阵营势均力敌，但最新民调显示，支持留在欧盟的支持率上升。

“英国可能退出欧盟，是任何组织都不能忽视的问题，”香港交易所(0388.HK)发言人表示。港交所在2012年收购了伦敦金属交易所(LME)及其清算所。

“我们正在对LME和LME Clear进行影响评估，讨论英国公投两种可能结果所带来的短期、中期和长期影响。”

港交所拒绝详细阐述其影响评估，不过风险管理专家称，评估范围可能涵盖英国退欧涉及的法律、监管和业务影响，以及波动性状况和潜在的市场扰动。

那些将伦敦作为欧洲总部的亚洲投资者表示，他们可能在法兰克福或卢森堡设立营运基地，因担心若“退欧”阵营胜出，将影响他们在欧盟各国提供服务和产品的能力。

**对冲押注**

根据金融服务游说团体CityUK，英国金融服务业自2007年以来引进的海外直接投资达1,000亿英镑(1,430亿美元)，接近总额的三分之一。

伦敦已经投向中资银行怀抱，成为亚洲以外最大的人民币清算中心。

退出欧盟可能有让金融服务协议失效的风险，而这些协议正是成就英国成为欧洲金融强权的力量。根据英国央行，英国占欧盟金融服务业获利比重达25%。

目前在英国拥有金融服务执照者，就可自动取得在欧盟各地提供产品及服务的权利，降低合规及运营成本。若公投结果为退出欧盟，则英国可能就断绝了这条路，这是中国内地和香港企业的主要疑虑所在，他们当中有许多是近期才在伦敦立足。

根据金融时报数据库fDi Markets，排除并购活动之后，2011-15年间，亚太企业在英国批发(趸售)金融服务业的全新投资超过17亿美元，主要是来自中国。

中国一家利用英国作为欧盟本部的大型资产管理公司的高层主管表示，他担心他的公司恐怕无法再将资金配置至欧洲各地。

“我们将确保不会把鸡蛋放在同一篮子，并将在英国以外的地方成立一个基金管理实体和基金平台，来对冲我们的押注，”这位高层说，由于事涉敏感，这位人士要求匿名。

在英国的金融服务从业人员超过200万人，依照欧盟法规，他们有权利在欧盟各成员国工作而无需申请工作签证。但英国若是脱欧，情况就可能改观。

总部在香港的固定收益公司SC Lowy，自2012年起即在伦敦设点运营，该公司总裁Michel Lowy说，英国若脱欧将引发签证限制的问题：“难道大家一夜之间将需要工作签证了吗？”

如果英国选择脱欧，英国政府将有两年时间来协商现有的贸易和服务协议。

“问题是，这是史无前例可循，传统的自贸协议事实上不太能很好地涵盖金融服务业，”谘询公司Cicero Group驻新加坡总经理Andrew Naylor说，该公司为亚洲企业评估英国脱欧风险。

“这对我们的亚洲金融服务客户很担心的一个问题，因为他们有很多是以英国做为进入欧洲的跳板。”(完)