焦点：亚洲买家对金价下滑不为所动 印度仍保持贴水

图为印度南部城市Kochi，一名顾客在金店内购物。 REUTERS/Sivaram V

路透马尼拉/孟买7月17日 - 本周全球金价跌至八个月新低，但也未能提振最大消费国中国和印度的需求，因潜在买家预计，随着美元走强金价将进一步下滑。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦对国会表示，如果美国经济扩张形势一如预期，美联储今年将上调利率。她的讲话推动美元指数触及七周高点，使金价受到冲击。

周四现货金一度跌至每盎司1,142.10美元，为2014年11月以来最低。金价跌势有可能延续至第四周。

“需求相当疲弱。中国投资人宁愿投资股市、地产，也不愿投资黄金。强势美元削弱了黄金的买兴，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung表示。

印度国内金价仍较全球现货指标有贴水，尽管贴水幅度从上周的每盎司6-8美元收窄至4-5美元。

“印度境内需求全面不振，因消费者支出心态保守，”Bikaneri Jewels的Neelkamal Soni表示。“珠宝商倾向于使用旧有黄金库存，而不是进新货来制作珠宝首饰。”

印度金价目前在四个月来最低位交投。

印度6月黄金进口较上年同期下降37%至19.6亿美元，反映出需求疲弱。All India Gems and Jewellery Trade Federation主管Bachhraj Bamalwa表示，7月印度黄金进口将进一步减少，尽管金价下滑，但需求未增加。

自从4月起，印度市场金价就没有出现过升水。

“这可能意味着市场要等到接近收获季时，才会见到印度需求增强，”汇丰控股分析师James Steel表示。

印度国内黄金需求中有三分之二源自农村地区。

香港黄金售价较全球现货价格每盎司升水0.8-1美元，上周为升水0.5-1美元。上海黄金交易所升水持稳于每盎司3-4美元。(完)

(编译/审校 王颖/张明钧/杜明霞/艾茂林/蔡美珍)

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