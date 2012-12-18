亚洲企业信心第四季略回升 经济不确定性仍为最大隐忧

全球主权债规模今年有望触及纪录新高44万亿美元--标普
路透伦敦2月24日 - 周五债信评级机构标普全球的估测显示，全球主权债规模今年有望触及新的纪录高位44万亿(兆)美元，尽管各国政府的年度借款略有下降。
路透新加坡12月19日 - 汤森路透/英士国际商学院周三发布调查显示,亚洲顶尖企业第四季景气略有回升,止住前两季连续下滑;不过全球经济不确定性仍是本地区企业最担心的问题.
汤森路透/英士国际商学院亚洲企业景气指数2012年第四季升至63,略高于前季的62.指数在2011年第一季达到80的纪录高点,指数高于50显示整体前景乐观.
调查结果显示东南亚企业与东北亚企业对前景的看法大相迳庭.东南亚总人口数约6亿,目前正享有外资投资增加带来的好处;而以制造业为主的东北亚则更容易受到全球经济前景的影响.
在受访的东北亚企业当中,中国回应最为正面,但其他以出口为主的同区经济体如韩国、日本与台湾,则多偏谨慎.
本次调查访问亚太地区11个经济体逾100家顶尖企业,共收到96份回覆.
这项调查在12月3日至14日进行,由汤森路透联手英士国际商学院共同进行,受访企业领域涵盖汽车、金融、房地产、资源和科技等行业.(完)
(编译 沈以文; 审校 王洋)
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