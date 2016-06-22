第二季亚洲企业景气指数触及一年高点--调查

2015年11月9日，一名顾客推着购物车在北京一家欧尚超市内购物的资料图。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透雅加达6月22日 - 汤森路透/英士国际商学院(INSEAD)一份调查显示，2016年第二季亚洲一些大型企业的信心攀升至一年最高位，受益于中国经济有缓慢企稳迹象。

第二季期间，中国公布5月进口仅略有下降，降幅远小于市场预期，反映出随着政府加大基础设施项目支出以支撑经济增长，国内需求有所升温。

调查中有139家企业对未来六个月前景作出预估。结果显示，第二季汤森路透/INSEAD亚洲企业景气指数从第一季的65升至67，延续去年12月触及四年低点58之后的反弹势头。当指数高于50时，即表示企业对未来前景的看法正面。

中国企业景气处于近一年最高水准，受访企业包括中国九洲大药房(CJJD.O)在内。中国第二季企业景气指数为75，高于上一次调查时的71。

“我们看到，和前两个季度相比，中国的风险已经下降。大家对于中国出现突发情况可能性的担忧略有缓解，”英士国际商学院(INSEAD)在新加坡的经济学教授Antonio Fatas表示。

但是，中国企业债高企及其可能妨碍长期经济成长，成为企业前景中最多被提及的风险，其他风险还有油价波动、央行政策以及恐怖主义等。

印尼本季企业景气出现最大幅度的反弹，景气指数为64，跳涨了22个点，也是受到政府在公共工程方面的支出提振。

“全球经济尤其是中国经济的放缓对我们影响非常大，”印尼国有控股水泥生产商PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR.JK)公司秘书Agung Wiharto称。

“不过我们有信心下半年情况将会好转，主要因为印尼政府在基础设施方面的支出。”

菲律宾企业信心亦提高，连续在四季的调查中荣膺首位。

日本企业信心最为疲弱，指数重挫31个点至调查低点46，因企业担忧消费迟滞。

此外 ，日本企业还担心日圆进一步升值，这呼应了日本决策者的同一忧虑，他们称若英国公投退欧的话，日圆涨势将更为加剧。

**零售和休闲企业最为乐观**

就行业来看，零售和休闲类企业最为乐观，信心指数自77升至82，因多数受访者称，过去三个月来业务量增加。

家居、食品和饮料行业的景气下滑幅度最大，该分项指数大跌33点至67。与此同时，建筑和工程企业的信心则在调查的各行业中垫底，从前一季的70降至50的中性水准。上述两个行业都提及中国经济状况为他们最大的忧虑。

汤森路透与英士国际商学院(INSEAD)在6月6-18日联合进行了此次调查。在139家回覆的企业中，46%对未来六个月的前景持正面看法，43%为中性，12%为负面。

本季参与调查的企业包括：印度摩托车制造商Hero MotoCorp (HROM.NS)、日本电子产品生产商Panasonic (6752.T)、菲律宾综合企业生力集团(SMC)(SMC.PS)、韩国现代重工(009540.KS)等。

该景气指数调查始自2009年，开头就创下了45的纪录低位，但自从在2011年初创下80的纪录高位后，就大致徘徊在60-70之间。

“经济在过去几年里一直摇摆不定，”Fatas说，“我们目前看到的情况被许多人称之为全球经济乏善可陈的新局面。景气不会落到2009年那样的低位，但也不可能升到以往达到的高位。”（完）