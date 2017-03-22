第一季亚洲企业信心接近两年高点 因美国和中国经济信号正面

路透北京3月22日 - 汤森路透/英士国际商学院(INSEAD)调查显示，今年第一季亚洲企业景气指数升至近两年高点，受美国和中国正面的经济信号提振，他们支撑了全球需求的改善。

第一季汤森路透/INSEAD亚洲企业景气指数从前季的63升至70，该数据高于50，则显示正面看法。这一指数代表了96家企业对未来六个月的展望。

在第一季度，美国和中国公布了一系列乐观的经济数据，远高于市场预期。美国和中国是亚洲出口企业的两大主要出口目的地。

英士国际商学院驻新加坡的经济学教授Antonio Fatas称，“对美国经济的乐观看法、中国近期没有危机、欧洲没有什么坏消息......减少了眼下的一些风险。”

以出口为导向的马来西亚，企业信心反弹幅度最大，相关的分项指数跳升20点至三年高点75。大多数受访者都表示业务量上升，三分之一的受访者称人手在过去三个月增加。菲律宾企业信心指数也攀升18点，达到88，为亚洲企业信心最乐观的国家。

其他仰赖出口的亚洲国家和地区的企业信心也大有改善，譬如新加坡、泰国和台湾等。中国和印度的企业信心则较前一季略有下滑。

“出口数据胜过预期，让那些经济体大松了一口气，”瑞士信贷驻新加坡的亚洲新兴经济主管Santitarn Sathirathai说。

但对于美图公司(1357.HK)等中国企业而言，国内对新服务及产品的需求旺盛，也预示着前景更为光明，即用户流量有望转化成利润。

“中国消费者对美容和娱乐方面高品质产品和服务的需求，是我们对未来六个月业务前景抱有信心的基础，”一位发言人表示。

虽然美国在亚洲仍然发挥重要影响，但亚洲经济体已经加强了与中国的贸易。在美国总统特朗普今年早些时候决定美国撤出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)之后，中国在国际贸易方面的影响力日益凸显。

除了导致前总统朴槿惠下台的政治危机影响外，韩国企业还担心中国可能因韩国部署萨德反导体系而采取贸易报复。韩国企业的信心指数重挫32点至25，为近五年来最低，且在11个受调查经济体中最低。中国是韩国最大的贸易伙伴。

**过度乐观？**

分析师表示，目前乐观情绪处于高位，但可能根基不稳，因为一系列风险事件料将很快重新浮现。

“有很多乐观情绪，但有可能人们只是在基于最近的好消息来推断未来，”凯投宏观(Capital Economics)首席亚洲分析师Mark Williams说。

尽管亚洲整体景气改善，但围绕特朗普政策、美元汇率和中国需求的不确定性，仍是亚洲企业前景面临的最大风险。

“美国.......很多受访者也担忧特朗普政策，”英士国际商学院的Fatas指出，并称随着法国即将举行大选，欧洲将“回到风险列表上”。法国大选结果可能导致全球贸易保护主义情绪升温。

瑞士信贷的Sathirathai表示，中国在今年的重大权力调整之前侧重稳定，也意味着北京方面不太热衷于祭出刺激举措，这可能影响依赖贸易的亚洲国家。

中国“两会”上周结束，会上政策制定者为2017年定下更为温和的经济增长目标，并侧重应对金融风险。

汤森路透及英士国际商学院(INSEAD)在3月3-17日联合进行了此次调查。96家回复的企业中，48%对未来六个月的前景持乐观态度，43%持中性看法，8%则持悲观看法。

其中Informa Plc (INF.L)旗下英国出版企业Taylor & Francis Group的亚太区分支业务对其前景持谨慎态度。其亚太区总经理Barry Clarke称，部分原因在于去年的表现要大大好于预期。“我们预计今年不会有同样的增长。”

**金融企业最为乐观**

按行业来看，从事金融服务的公司最为乐观，景气分项指数从前季的61升至近四年高位75，得益于围绕全球货币政策正常化及严格监管有所放松的乐观情绪。

汽车业的信心增幅最大，跳增27个点至67。

金属和化工业信心最低，首次降到负面区域，分项指数为40。该行业提到美元汇率为其最大的担忧。

接受调查的包括澳洲Medibank (MPL.AX)、印度Reliance Industries (RELI.NS)、印尼Bank Rakyak Indonesia (BBRI.JK)、日本的铃木汽车(7269.T)以及软银(9984.T)、马来西亚Kossan Rubber (KRIB.KL)，菲律宾Union Bank of the Philippines(UBP.PS)和泰国的Intouch Holdings (INTUCH.BK)。

该指数始于2009年，纪录低点为45，于2011年初创下纪录高位80，期间多在60-70间徘徊。(完)

注：每季度接受调查的公司有可能不同。(完)