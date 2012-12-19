亚洲企业信心第四季略回升 经济不确定性仍为最大隐忧（更新版）

* 第四季亚洲企业信心指数升至63,第三季为62

* 最大隐忧是全球经济不确定性

* 东南亚企业最乐观

* 食品等防御类股企业信心最高

* 航空和建筑业最悲观

记者 Miyoung Kim; 编译 艾茂林/洪曦

路透首尔12月19日 - 汤森路透/英士国际商学院周三发布调查显示,亚洲顶尖企业第四季景气略有回升,止住前两季连续下滑;不过全球经济不确定性仍是本地区企业最担心的问题.

汤森路透/英士国际商学院亚洲企业景气指数2012年第四季升至63,略高于前季的62.指数在2011年第一季达到80的纪录高点,指数高于50显示整体前景乐观.

调查结果显示东南亚企业与东北亚企业对前景的看法大相迳庭.东南亚总人口数约6亿,目前正享有外资投资增加带来的好处;而以制造业为主的东北亚则更容易受到全球经济前景的影响.

在受访的东北亚企业当中,中国回应最为正面,但其他以出口为主的同区经济体如韩国、日本与台湾,则多偏谨慎.

"可能给亚洲带来难题的外部风险因素是欧债危机再度激化和美国经济成长令人失望,"JOM Fund Management执行长Juuso Mykknen表示.

"亚洲自身的风险是需要密切关注的政治因素.领土争端亦是如此."

该指数调查了亚太地区11个经济体中的逾100家大型企业.做出回应的有96家.

此次调查由汤森路透与英士国际商学院在12月3-14日间进行,涉及汽车、金融、房地产、能源和科技等行业.

亚洲企业正在等待华盛顿方面有关财政悬崖的最终谈判结果.

"由于工资上升的关系,在东南亚我们整体上关注消费行业、基础建设/建筑行业、房地产行业和一部分保险企业,因其估值都非常低,并且因为初始值较低,这些行业的成长前景也很好."Mykknen表示.(完)

(编译 艾茂林/洪曦; 审校 张荻)

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