焦点：对亚洲公司获利增长的乐观程度超出实际

路透新加坡10月26日 - 亚洲公司获利预期经过三年下降之后有所回升，但有分析师警告称，对未来增长的乐观程度有些过头，真正的获利复苏十分脆弱。

根据汤森路透Datastream，自6月以来下调获利预估的情况有所减少，有些预估还被上调了，这就使除日本以外的亚洲公司获利预估逐渐上升。

本月，未来12个月预估每股盈余(EPS)的六个月百分比降幅为2013年6月以来最窄，很多投资者和分析师相信拐点即将到来。

目前的一致预期是，除日本以外的亚洲企业2016年平均每股盈余较2015年增长1.8%，2017年较2016年增长12.4%。

对2017年的增长预估显示，分析师高估了复苏的速度，意味着就算实际获利慢慢改善，可能还是会出现获利预估下修的情况。

“获利预期较三个月与六个月前皆上修约5%，”香港汇丰亚股策略主管Herald van der Linde表示，“但获利增长仍相当低。分析师调降2016年预估，而非2017年，因此2017年的增长数据仍过高。”

这样的高估可能损及投资者的正面信心，继2016年前六个月变动不大之后，从7月获利修正骤然好转以来，这股信心已带动MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨近10%。

“获利修正表明个股有所改善，”柏瑞投资亚洲除日本外股市投资组合经理Wilfred Son Keng Po表示，“不过这的确表明了一项事实，亦即投资者对企业前景的信心有所增加。”

苏黎世GAM投资管理公司亚股投资组合经理Jian Shi Cortesi表示，生产力过剩、在低利率环境下银行获利下降、部分国家劳动成本升高，以及能源与商品价格下滑等因素，导致过去几年诸多行业下修获利。

“历经数年的困顿光景之后，亚洲政府在货币政策方面更为宽松，部分国家也在增加财政支出，以支撑成长，”她表示，“很多企业变得更加审慎，成本意识升高，因此随着时间的进展，这些做法的好处开始显现。”

柏瑞投资的Son Keng Po表示，在某些例子中，由于企业股价已下跌至反映出公司真实获利的程度，因此修正的步伐也已经放缓。

他警告称，获利预期的好转是由特定的市场所带动，因此投资者应留意这种趋势愈来愈普遍。

韩国曾带头获利预期的改善，这要归功于对该国部分高科技产品的强劲需求，尽管三星电子停售盖乐世Note7智能手机的决定确实在本月有冲击到这种趋势。

带领这波获利预期改善趋势的，还有因经济增速快于预期的泰国、经济出现企稳迹象的中国，以及经济增长相对强劲且今年雨季较为温和的印度。

滞后者则有包括银行不良贷款水平上升的新加坡，还有受经济放缓、油价和大宗商品价格下降、以及出口疲弱冲击的马来西亚。

但即使表现较佳者也尚未雨过天青。

分析师称，全球经济增长不及预期、因美国升息预期而走强的美元、大宗商品和能源价格进一步下跌，这些都可能造成一些市场和行业再度下修获利预期。

Van der Linde称，企业需改变过去几年缩减成本的想法，并再度开始进行投资，才能让获利增长和上修变得根深蒂固且获得动能。

图表：亚洲除日本外获利预估：bit.ly/2eJiqlC(完)