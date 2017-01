第一季亚洲企业景气指数上升 企业高管押注中国经济将改善

路透香港3月23日 - 汤森路透/英士国际商学院一份调查显示,2016年第一季亚洲一些大型企业的信心有所增强,较上季触及四年低位明显改善,因企业高管押注中国经济状况将会改善。

调查中有97家企业对未来六个月前景作出预估。结果显示,第一季汤森路透/INSEAD亚洲企业景气指数RACSI从去年第四季的58升至65。指数高于50显示企业对未来前景乐观。

这些企业将中国需求下降列为未来所面临的最主要风险,紧随其后的是外汇波动及油价下滑。然而数据发现,信心增长最大的恰恰是中国企业及其主要贸易国新加坡等国的企业。

“该指数表现其实算不上非常突出,但却表明了悲观情绪明显比上次调查时要轻,”英士国际商学院(INSEAD)驻新加坡经济学教授Antonio Fatas称。

“企业正在消化中国经济放缓的影响,已变得更为乐观,正努力寻求机会,而不是大惊小怪,这可以从亚洲企业景气指数中反映出来,尤其是新加坡。”

新加坡第一季景气指数涨幅最大,上升29点至中性水准50,之前两季表现极为低迷;新加坡的主要贸易伙伴国中国,景气指数上升21点至71。

最新政府数据显示,中国经济情况改善,高层官员称,固定资产投资增加以及资本外流之势已经缓和下来。中国政府还称,2016年经济增长目标高至7%;2015年中国经济成长率为6.9%,为25年来最低。

**高兴还为时过早**

中国经济前景对于该地区至关重要,中国是本地区每个国家的主要三个贸易伙伴国之一。尽管改善提振整体景气回升,但马来西亚、台湾和印尼指数仍低于50。

第一季印尼景气指数下跌最多,下挫23点至42,该国央行已三次降息来刺激经济成长。

在进行该调查时,从日本到欧洲的央行纷纷推出刺激措施,激励了高风险资产投资。但总体来说,企业高管对全球经济状况仍较谨慎。

“我认为现在说全球经济好转为时尚早,尽管持续复苏,但美国仍未升息,这说明人气有多脆弱,”马来西亚受访企业Kossan Rubber Industries Bhd (KRIB.KL)负责企业事务的总经理Edward Yip称。

“我们需要看到连续两个季度的回升,才能得出上述结论。”

**金融企业悲观**

菲律宾企业最为乐观,连续第三次调查荣膺首位,分项指数从三个月前的77升至85。

行业方面,信心回升在八家接受调查的家居、食品和饮料企业中表现得最为突出,分项指数从50升至创纪录的100。

相反,包括中国太保(601601.SS)和PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI.JK)在内的15家金融机构却给出唯一的悲观预期,分项指数由50降至47。

汤森路透与英士国际商学院(INSEAD)在3月7日至19日联合进行了此次调查。在97家回复的企业中,41%对未来六个月的前景持正面看法,48%为中性,11%为负面。

本季参与调查的企业包括澳洲Stockland Corp Ltd (SGP.AX)、印度Hero MotoCorp Ltd (HROM.NS)、日本日立制作所(6501.T)和迅销(Fast Retailing)(9983.T)、韩国Aerospace Industries Ltd (047810.KS)、菲律宾Energy Development Corp (EDC.PS)和台湾远传电信(4904.TW)等。(完)