第一季亚洲企业景气指数上升 企业高管押注中国经济将改善

焦点：特朗普“画饼”吸引力消失殆尽 商界深感困惑和不确定
路透华盛顿1月18日 - 特朗普当选后将有好日子过？这个憧憬最初带给商界游说人士和企业高管的乐观情绪正在逐渐消退，取而代之是一种不确定感。因为特朗普在医疗、税收和贸易政策方面释放出不一致的讯息，有时甚至让人困惑。
路透香港3月23日 - 汤森路透/英士国际商学院一份调查显示，2016年第一季亚洲一些大型企业的信心有所增强，较上季触及四年低位明显改善，因企业高管押注中国经济状况将会改善。
调查中有97家企业对未来六个月前景作出预估。结果显示，第一季汤森路透/INSEAD亚洲企业景气指数RACSI从去年第四季的58升至65。指数高于50显示企业对未来前景乐观。
这些企业将中国需求下降列为未来所面临的最主要风险，紧随其后的是外汇波动及油价下滑。然而数据发现，信心增长最大的恰恰是中国企业及其主要贸易国新加坡等国的企业。
“该指数表现其实算不上非常突出，但却表明了悲观情绪明显比上次调查时要轻，”英士国际商学院(INSEAD)驻新加坡经济学教授Antonio Fatas称。
“企业正在消化中国经济放缓的影响，已变得更为乐观，正努力寻求机会，而不是大惊小怪，这可以从亚洲企业景气指数中反映出来，尤其是新加坡。”
新加坡第一季景气指数涨幅最大，上升29点至中性水准50，之前两季表现极为低迷；新加坡的主要贸易伙伴国中国，景气指数上升21点至71。
最新政府数据显示，中国经济情况改善，高层官员称，固定资产投资增加以及资本外流之势已经缓和下来。中国政府还称，2016年经济增长目标高至7%；2015年中国经济成长率为6.9%，为25年来最低。
**高兴还为时过早**
中国经济前景对于该地区至关重要，中国是本地区每个国家的主要三个贸易伙伴国之一。尽管改善提振整体景气回升，但马来西亚、台湾和印尼指数仍低于50。
第一季印尼景气指数下跌最多，下挫23点至42，该国央行已三次降息来刺激经济成长。
在进行该调查时，从日本到欧洲的央行纷纷推出刺激措施，激励了高风险资产投资。但总体来说，企业高管对全球经济状况仍较谨慎。
“我认为现在说全球经济好转为时尚早，尽管持续复苏，但美国仍未升息，这说明人气有多脆弱，”马来西亚受访企业Kossan Rubber Industries Bhd (KRIB.KL)负责企业事务的总经理Edward Yip称。
“我们需要看到连续两个季度的回升，才能得出上述结论。”
**金融企业悲观**
菲律宾企业最为乐观，连续第三次调查荣膺首位，分项指数从三个月前的77升至85。
行业方面，信心回升在八家接受调查的家居、食品和饮料企业中表现得最为突出，分项指数从50升至创纪录的100。
相反，包括中国太保(601601.SS)和PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI.JK)在内的15家金融机构却给出唯一的悲观预期，分项指数由50降至47。
汤森路透与英士国际商学院(INSEAD)在3月7日至19日联合进行了此次调查。在97家回复的企业中，41%对未来六个月的前景持正面看法，48%为中性，11%为负面。
本季参与调查的企业包括澳洲Stockland Corp Ltd (SGP.AX)、印度Hero MotoCorp Ltd (HROM.NS)、日本日立制作所(6501.T)和迅销(Fast Retailing)(9983.T)、韩国Aerospace Industries Ltd (047810.KS)、菲律宾Energy Development Corp (EDC.PS)和台湾远传电信(4904.TW)等。(完)
(编译 刘秀红/于春红; 审校 屈桂娟/张荻/李春喜)
路透华盛顿1月18日 - 特朗普当选后将有好日子过？这个憧憬最初带给商界游说人士和企业高管的乐观情绪正在逐渐消退，取而代之是一种不确定感。因为特朗普在医疗、税收和贸易政策方面释放出不一致的讯息，有时甚至让人困惑。
路透东京1月18日 - 荷兰资产管理公司Robeco投资长Lukas Daalder表示，过去几个月全球股市的上涨，更多的是因基本面的改善，而不是因为预期特朗普执政下的美国将扩大财政刺激。
路透北京1月18日 - 路透调查结果显示，中国经济今年可望成长6.5%，当局将接受经济进一步放缓，把焦点放在控制各种逐渐升高的金融风险，但人民币贬值将会使中国政府在政策抉择上更形棘手。