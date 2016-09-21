调查：亚洲第三季企业信心升至五个季度高位 因中国及英退疑虑消退

焦点：短线空头在人民币保卫战中倒下 长线大空头毫厘未损
路透新加坡/伦敦1月13日 - 上个礼拜中国或许干掉了一些人民币短线投机者，但做空人民币的长期投资者仍然活着，而他们手中的火力要强劲得多。
路透9月21日 - 汤森路透/英士国际商学院(INSEAD)调查显示，亚洲企业信心在7-9月当季小升至五个季度以来最高位，因中国经济出现企稳迹象，且英国公投脱离欧盟的疑虑降温，激励了信心。
但美国共和党总统候选人特朗普可能当选的政策不确定性，以及能源价格，都被受访企业列为主要风险。
第三季汤森路透/INSEAD亚洲企业景气指数升至68，高于第二季的67，这是去年12月触及四年低点后连续第三季逐季上升。这项指数代表企业对未来六个月的展望，高于50表示企业持正面看法。此次有118家企业受访。
“中国的风险似乎更具可控性。英国公投退欧尚未导致全面性危机爆发，所以也有望是可控的，”英士国际商学院驻新加坡经济学教授Antonio Fatas称 。
该景气指数调查始自2009年，开头就创下了45的纪录低位，但自从在2011年初创下80的纪录高位后，就大致徘徊在60-70之间。
作为全球第二大经济体的中国第三季企业景气指数为90，创2011年第一季以来最高。在中国的五家受访企业中，有四家对未来六个月前景的看法为正面，另外一家为中性。
在强劲的楼市及政府基础设施支出热潮推动下，中国8月工业产出及零售销售增速均快于预期，预示该国第三季经济成长有望好于预期。
澳洲第三季企业景气指数录得最大升幅，跳升19点至88，因该国第二季经济录得四年来最高同比增幅。
新加坡景气指标本季下滑25点至38，跌幅最大。新加坡8月出口表现迟滞，加剧了该经济体面临的困境。新加坡已经饱受油价下跌的冲击，并且上月下调了经济成长预估。
相比之下，菲律宾的企业景气指标为94，已经是连续第五个季度表现最乐观，归因于该国经济增长强劲。
韩国和日本的景气指标都处在50的中性水准，只是两国的走向截然不同，韩国是从73下落到50，日本则是从46小升到50。
在企业面临的最大经营风险方面，受访企业提到最多的是特朗普赢得美国总统大选以及能源价格，其次是中国企业债上升的问题。
“是的，特朗普构成风险，”Fatas说道，并称这包含了地缘政治风险和缺乏具体经济提案的风险。
**行业前景**
受访者指出的其他风险中，八家提到消费者信心疲弱，七家企业指受汇率波动影响。
在9月1日至17日进行的最近一次调查中，49%的受访者对前景看法正面，这是近两年来最高水准。38%的受访者持中性看法，余下13%则持负面看法。
以行业来分，地产业乐观人气涨幅最大，分项指数上升12点至75，为各行业中最为乐观的。
跌幅最大的是零售及休闲产业，其分项指数下降14点至68。
建筑和工程行业依然最不乐观，景气指数为58。但韩国的信心比较高，当地建筑业今年开局时有去年建成的72万套新住宅，数量创纪录高位。
“我们预计建筑材料将保持红火直到明年，因为建筑市场去年和今年的需求都很强劲，”韩国领先的建筑材料制造商KCC(002380.KS)在电子邮件声明中称。
同意公开自己身份的受访公司包括Oil Search (OSH.AX)、Hero MotoCorp (HROM.NS)、日立(Hitachi)(6501.T)、Kossan Rubber (KRIB.KL), 菲律宾国家银行(Philippine National Bank)(PNB.PS)和日月光(2311.TW)。
注：每季度接受调查的公司有可能不同。(完)
(编译/审校 蔡美珍/刘秀红/高琦/于春红/白云/王洋/王兴亚/孙茉莉)
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