亚洲买家明年将再减伊朗原油进口

资料图片：在新加坡海域停泊的悬挂马耳他国旗的伊朗超级油轮“Delvar”。 REUTERS/Tim Chong

记者 陈爱珠/Manash Goswami

路透北京/新加坡12月21日 - 随着西方制裁变得更为严厉,截断硬通货流入伊朗,2013年亚洲买家将进一步减少伊朗原油进口,且在向伊朗支付石油款项方面也面临重重阻力.

美国和欧洲对伊朗的严厉制裁,已经导致今年伊朗原油出口减少逾一半,造成每月损失超过50亿美元,资金流入减少,也是该国货币里亚尔大幅贬值的背后推手之一.

伊朗剩余的出口几乎全部流入中国、韩国、日本和印度.亚洲买家再次削减进口将使得2013年伊朗日销售减少13.5万桶.据路透测算,根据目前油价,会造成明年损失50亿美元.

美国要求伊朗原油买家逐渐削减进口,来确保评估时获得制裁的豁免.美国每180天进行一次评估.

美国制裁条例中有一条鲜为人注意的条款,将于2月6日生效,那就是要求用来购买石油的资金必须保留在购买国的银行账户中,且仅能用于和伊朗的非制裁双边贸易.这更是令伊朗出口情势雪上加霜.

任何银行向伊朗汇钱或向第三国转移,将面临制裁风险,包括被隔离出美国金融体系.

这可能截断大部分伊朗的石油美元资金流.

**中国**

行业消息人士称,根据初步信息,伊朗头号石油买家暨全球第二大石油进口国中国在2013年或将进口量进一步缩减5-10%.根据路透的计算,这意味着每日将减少进口2万-4万桶.

一名中国石油行业的官员称,"一条总方针似乎是'我们来管理和控制提取伊朗石油的风险'.运输不是很大问题,但中石化仍认为和伊朗交易存在政治风险."中石化是一家中国国企,也是亚洲最大的炼油商.

今年1-10月,中国从伊朗的原油进口量较上年同期减少22%,至每日42.6万桶.

作为伊朗最大的贸易伙伴,中国一再反对绕开联合国单方面制裁伊朗,就像美国施加的制裁那样.

但今年第一季,中国因合同条款分歧大幅减少伊朗原油进口,路透对此曾进行独家报道.后来,由于欧盟的制裁使运输伊朗原油的船只无法获得承保,伊朗难以将原油运至中国,导致中国进口量进一步减少.

**印度效仿中国**

路透12月19日报道,消息人士称印度计划下个财年将伊朗原油进口量减少10-15%,且若伊朗不降低售价,以弥补制裁导致的成本增加,则进口量可能更少.

"明年我们的进口量将比今年减少10%至15%,"一名了解第一手消息的政府官员表示.由于未获准接受媒体采访,他拒绝署名.

"如果他们不降低价格,(进口)降幅将会很大.印度炼厂在获取信贷方面真的存在问题."

印度向伊朗施压以获取更有利的合同条款,这一做法与中国今年稍早时相似,当时中国正与伊朗协商年度进口协议.

**日本与韩国**

日韩两国今年已将伊朗原油进口量减少约40%,若进一步削减,则进口将比2011年的制裁前水平减少一半以上.

日本第一大炼油商--吉坤日矿日石能源(5020.T)的会长Yasushi Kimura告诉记者,明年日本采购伊朗原油的数量可能会再减少约15%,限于大约16万桶/日,并有可能进一步削减.

据日本经济产业省数据,日本7月未购买任何伊朗原油,为1981年来首次,因欧盟的制裁措施禁止保险公司为来自伊朗的原油运输船只提供保险.

在日本政府同意为本土船运公司的石油运输提供主权保险后,伊朗至日本的原油运输恢复,但根据经济产业省数据,日本1-10月的伊朗原油进口还是下滑了41%,至18.8万桶/日.

路透本月10日报导称,韩国炼厂今年12月至明年5月间的伊朗原油进口将比上年减少约五分之一.韩国尚未宣布今年余下时间的进口计划,但所有迹象均表明,为确保继续获得制裁措施的豁免资格,韩国的进口削减幅度将与报导相符.

该国自2011年12月至2012年5月的原油进口为184,767桶/日,若减少五分之一,则今年12月至明年5月的进口将减少为147,814桶/日.

今年7月,韩国在主要的伊朗原油亚洲买家中最先宣布暂停伊朗原油进口.受此影响,该国今年1-10月的进口减少40%,降至146,069桶/日.

台湾买家仍在同伊朗国家石油公司(NIOC)洽谈下年的合约规模,有可能维持不变,并附带谅解条款,说明制裁可能导致实际出货量远小于合约量.

马来西亚国家石油公司(Petronas)今年初无限期终止了购买伊朗原油的年度合约,目前转为购买中东和西非现货原油.(完)

(编译 田建华/李春喜/隋芬; 审校 艾茂林)

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