香港《信报》：亚洲难成新资金避风港

（6月30日社评）

英国脱欧触发环球市场动荡，这两天英镑欧罗、股市油价虽稍见喘稳，惟英国首相争夺战鹿死谁手、退欧谈判何去何从，一切发展仍错综复杂，种种不确定因素持续困扰金融市场。

欧洲政经乱象纷陈，金融界却流行着一种说法，认为亚洲股滙债市有望成为新的资金避风港，不少基金大行已开腔唱好，建议投资者选择性吸纳。

以上评估要成立，先决条件是区内国家的经济增长、企业盈利能够独善其身，货币滙率保持稳定，亚洲经济体非但不会受到英国脱欧引发的不明朗局面拖累，反能受惠于国际资金弃欧取亚，前者之失变成后者之得。

从生意角度着眼，基金大行不论任何时候任何环境，都有必要发掘投资主题，但亚洲真的具备成为资金避风港的条件吗？我们认为，情况未许乐观。

亚洲虽非英国脱欧引发连串震荡的＂第一灾区＂，但间接冲击十分明显。这非但由于欧盟是包括中日韩在内的亚洲诸国极其重要的出口市场，拜英国脱欧引发的经贸和金融乱象所赐，中国本就困难重重的金融改革经济转型、日本一波三折的对抗通缩振兴经济努力，今后面对的阻力势必有增无减。亚洲两大经济体各有难念的经，区内另一大国南韩在降低增长预测之余，宣布推出规模20万亿韩圜（逾1,300亿港元）的财政刺激计划救市，经济底气如何，不问可知。

中国以消费取代出口带动增长的新发展模式，过程并不顺利。内地人均消费从2014年首季按年增长百分之八点九，显着放缓至最近三季平均只有百分之七。另一边厢，随着海外需求减弱，从2015年初至今，中国出口只有两个月录得按年增长。英国脱欧大局已定后，A股在钢铁企业重组、加速去产能等消息带动下展现强势，惟炒作归炒作，整合钢铁、煤炭、造船等行业，进展始终有限，内地每个主要工业领域仍然深受产能过剩困扰。

欧美民粹主义抬头，英国脱欧更对西方建制菁英积极鼓吹的全球化打上老大一个问号。在这种氛围下，中国进一步减少对出口的依赖，诱因理应增加。然而，以消费推动增长、加强私营环节在经济中扮演的角色，必须金融改革配合，方能事半功倍。矛盾的是，从去夏和今年1月的情况可见，即使是有限度的放宽管制，也会引发中国资金外流，同时强化人民币贬值预期，恶性循环由此而生，资金只会加速流出中国。

英国脱欧尘埃落定后，市场焦点聚于英镑、欧罗身上，但在岸人民币滙价本周二曾跌至6.5兑1美元水平，已低于今年1月初中国＂走资潮＂引爆全球小股灾期间的水平。人民银行虽向市场派定心丸，强调人民币兑一篮子货币滙率保持基本稳定，惟更重要的一句是，受英国脱欧公投影响，英镑与欧罗走软，美元偏强，故人民币相对美元的滙率有所贬值。

人行的＂解画＂，到底有助安抚市场抑或令市场对贬值压力看得更透彻，得由事实来证明。然而，由此可见，放宽金融管制、资本市场自由化等措施虽有利内地经济加速转型，但同时加剧了中国金融和滙率波动性，如何走出两难，对决策者乃一大挑战。

相比中国，日本面对的烦恼更明显。自安倍晋三上台以来，利用宽松货币措施刺激通胀压低圆滙，一直是日本振兴经济的主要手段。然而，随着可供购买的国债所余无几，国际货币基金组织（IMF）于去年8月发表的报告中指出，日本央行明年和后年可能要大减购债规模，令央行被迫以负利率为主要政策工具。日本刺激经济正左支右绌，英国脱欧却在此时触发大量日圆避险需求，把圆滙推上接近100日圆兑1美元水平，东瀛困局可想而知。

国务院总理李克强说过，一个地区不稳定，可以导致＂蝴蝶效应＂，影响世界经济和金融市场稳定，眼前情景正是如此。亚洲成为新的资金避风港，也许只是基金界一厢情愿。（完）