《热点透视》亚洲改革脚步落后国家遭遇资本外流困境

图为在东京拍摄的美元现钞。 REUTERS/Yuriko Nakao

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Mukherjee 编译 蔡美珍

路透新加坡4月10日 - 2014年撤离亚洲的民间资本似乎达到1,600亿美元之巨，一些亚洲国家央行因而忙着筹措美元充实外汇储备。在改革方面最有表现的亚洲国家，像是印度及印尼，俨然成为最能留住投资人芳心的赢家。

2014年，日本以外的亚洲10大经济体靠着贸易合计赚进4,130亿美元顺差，为五年来高位。正常情况下，当资金入帐，央行会增持硬货币资产，避免汇率升值太快。然而，去年这些亚洲国家央行几乎没有这方面的烦恼。去年这些国家的外汇储备只增加470亿美元，是1997年亚洲金融危机以来最小增幅。

剩下的钱都去了哪儿？一部份肯定是被汇率波动吃掉了。假设亚洲国家央行顺应全球趋势，将五分之三的外汇储备配置在美元资产，四分之一放在欧元，8%放在日圆和英镑。美元升值的影响，会使亚洲整体外汇储备缩水2,050亿美元。但即使把这个因素计算进来，仍然有1,610亿美元的贸易顺差下落不明。

最简单的解释就是民间部门将资金移出。而嫌疑最大的罪魁祸首：日渐失色的亚洲GDP成长率。中国今年GDP增速目标7%，是1990年以来最低，在亚洲估计外流的资金中，中国就占了三分之一。韩国及新加坡则受到全球贸易不振的打击。在其他国家，亚洲长期以来的治理不良问题更加恶化。泰国及马来西亚同时面临领导阶层动荡及家庭债务高企问题。

印度及印尼逆势崛起。投资人似乎愿意暂时先相信印度总理莫迪及印尼总统佐科-维多多，这两国领袖都祭出有利市场的政策，从相对年轻的劳动人口刺激出更多产值。油价下跌也让这两个国家不必浪费经费在能源补贴上，将资金投入基础建设。去年印度和印尼合计吸引近1,250亿美元的民间资本流入。

这种分化表现是合乎逻辑的。那些认真提高生产力并且脱颖而出的国家，应该还会继续吸引资金涌入。但那些改革不足的亚洲国家，可能会继续受到冷落。(完)

背景资料：

- 热点透视根据各国收支帐统计数据及国际货币基金组织(IMF)官方储备资料的分析，日本以外的亚洲前10大经济体合计增加4,130亿美元经常帐盈余，但外汇储备仅增加470亿美元。

- 这项分析的假设是，美元贸易加权汇率升值，造成非美元外汇储备资产缩水2,050亿美元。以此计算，则亚洲资本外流金额可能高达1,610亿美元。

- 亚洲面临资本外流挑战图表 (link.reuters.com/web54w)

(编译 蔡美珍；审校 高琦)