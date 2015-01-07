《熱點透視》收益率曲線先行反應通脹下滑擔憂 亞洲各央行行動落後

(本文作者為熱點透視專欄作家，以下內容僅代表其個人觀點)

撰稿 Andy Mukherjee；編譯 朱曉軍

路透新加坡1月7日 - 亞洲各國央行可能會被收益率(殖利率)曲線甩在後面。迄今為止，債市投資者對通脹下滑的合理擔憂仍未得到貨幣當局的重視，央行的低調應對卻可能危及國內生產總值(GDP)增長和金融穩定性。

亞洲利率圖表：link.reuters.com/rap73w

投資者推動亞洲利率不斷走低。亞洲10大經濟體的10年期公債平均收益率過去一年下跌了近80個基點。但短期政策利率幾無變動。兩者差距縮窄顯示，市場對於通脹下滑日益警惕的情緒，尚未打破決策者象牙塔中的相對平靜。這可能是判斷失策。

各國央行擔心的可能是2013年中的“(激勵政策)縮減恐慌”(taper scare)重演，當時美國升息預期促使外國投資者撤離亞洲市場。如果是這個原因，那就是一朝被蛇咬、十年怕井繩了。其實10年期美債收益率已經跌破2%，10年期日債收益率也創紀錄低位0.28%。只有發達經濟體利率更加誘人，熱錢才會流出亞洲。

另一擔憂則更為合理，即利率下滑會拖低匯率，使得償還外幣債務成本升高。這問題對中國而言或許尤為突出。據國際清算銀行(BIS)，中國外債達到1.1萬億(兆)美元。

部分央行官員也許期望能源降價會為全球和國內增長添加新動力。但這種自滿情緒大錯特錯。隨著企業商品和服務價格下降，雇員薪資增長乏力，亞洲的通脹預期也會進一步下滑。如果生產者物價和薪資裹足不前，中國本已高企的實質企業債負，以及馬來西亞、韓國、泰國和新加坡的家庭債務情況都會惡化。

中國、韓國和泰國去年都下調了利率，而且還需要繼續降息。澳洲和印度恐怕也得加入這個行列。馬來西亞、印尼和菲律賓去年升息，但未來至少應該避免再度上調。亞洲各國央行認識通脹下滑風險花的時間越久，收益率曲線就會把它們甩得越遠。(完)

(譯文審校 王麗鑫)