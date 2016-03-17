焦点：发达国家负利率频现 亚洲国家央行会议将聚焦规避竞相逐底

路透新德里/雅加达3月17日 - 新兴亚洲各国央行为了重振放缓的经济以及维持金融体系稳定苦苦挣扎，眼下又因为欧洲和日本的央行进一步放松政策，达到非常规的未知政策领域而面临新的风险。

日本央行在2月份加入欧洲几家央行的队列，转而实施负利率政策，以搭救萎靡不振的经济，引发新兴市场呼吁采取某种形式的全球联合行动，避免对利率和货币“竞相逐底”(race-to-bottom)。

未来一周印尼、泰国、菲律宾和台湾央行举行政策检视会议时，对于这种行为可能对全球其它地区造成不稳定影响的担忧，可能成为一个关键的讨论话题。

过去一年，随着全球主要央行遵循明显迥异的政策路径，这四家央行均经历过汇市和股市剧烈动荡的情况。

虽然自从1997/98亚洲金融危机以来，许多亚洲经济体已经强化自己的抵御实力，但仍然很容易因资本骤然外流而受创。

印度央行总裁拉詹周六呼吁，全球央行应建立一套系统，评估非常规货币政策的广泛影响。

“虽然非常规货币政策对国内经济的效果还未有定论，但似乎可以这么说，经过好几年的努力，它的正面效果似乎逐渐降低，而代价似乎节节上升，”拉詹在新德里参加国际货币基金组织(IMF)一次活动时表示。

低利率为全球各地的储蓄一族带来困扰，而从中国、到日本及欧洲，许多地区的债务水准持续升至无法持续的水准，令人担心金融市场的资本错配将对全球经济带来另一次打击。

拉詹的担忧获得其他新兴市场国家央行总裁附和，像是印尼及马来西亚，但亚洲地区大概没什么人会期待，欧洲央行之类的主要央行，在决定政策时，会优先考虑到可能对其他经济体造成的不良副作用。

“(应对经济危机)的潜力越来越有限，因为货币政策利率已经接近零，量化宽松规模也越来越大，”马来西亚央行总裁洁蒂(Zeti Akhtar Aziz)对记者表示。

洁蒂称各国应加强政策协调，以防过度依赖货币政策。

印尼央行货币和经济政策主管Juda Agung看法一致。

“低收益率环境鼓励过度冒险行为。最后央行的信誉岌岌可危，”Agung本周稍早对路透称。

**负面影响**

实际上过去一年欧元区复苏失力，通缩威胁隐现；日本经济处在五年来第四次衰退的边缘。很少有证据能说明，过去三年向金融体系注入近3万亿美元的资金，对经济活动带来了持续提振。

国际货币基金组织(IMF)在今年1月调降2016年及2017年全球经济成长预估，指称中国经济放缓，波及诸多消费品生产商，从石油到汽车行业不一而足。

即便是早已开始收紧政策的美国，就算多年来印钞以刺激需求，该国通胀仍未攀抵美联储目标区。

汇丰亚洲经济研究主管Frederic Neumann表示，新兴经济体大声疾呼对非传统政策宜心存戒慎，此乃正确之举。

“由于负利率的好处为何尚不十分明朗，决策官员正在走回头路，”他指的是欧洲央行总裁德拉吉上周表态可能不会进一步降息。

“然而，欧洲或日本在制定政策时不太可能会迎合新兴市场的要求。”(完)