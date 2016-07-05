焦点：英国退欧乱局令亚洲央行放松政策的可能性加大

2015年12月15日，在首尔拍摄的韩元、人民币、日元和美元纸币。 REUTERS/Kim Hong-Ji

路透新加坡7月5日 - 英国公投选择退出欧盟加大了部分亚洲央行放松货币政策的紧迫性，因长时间的不确定性可能导致贸易和投资放缓的范围扩大。

经济学家警告称，英国退欧导致企业推迟投资决定，加上就业和消费受到的冲击将损害亚洲依赖贸易的经济体的出口。这些经济体已因外部需求，尤其是中国需求疲软而受到打击。

本月将有多家亚洲央行召开政策会议，这些央行即便不会马上决定降息，也可能会暗示更加倾向于放松政策。

“欧盟和英国关系的不确定性可能拖累亚洲对该地区的出口，可能令亚洲贸易下降趋势延续下去，”澳新银行驻新加坡的亚洲研究负责人Khoon Goh说。

汇丰银行认为，澳洲、新西兰、韩国、日本、中国及泰国央行放松货币政策的可能性增强，不过本币疲软引发的通胀风险可能会限制印度、印尼及马来西亚这样的新兴市场的政策选择。

“并非所有央行都有同样的调整空间，”驻香港的汇丰亚洲经济研究部门联合主管Frederic Neumann称。

市场普遍预测，澳洲央行周二召开会议时不会再次放松货币政策，因该行等待7月27日发布的第二季消费者物价指数(CPI)数据。但市场预期，鉴于低通胀及英国退欧的不确定性，澳洲央行会在8月减息。

韩国和马来西亚央行将在下周召开会议。经济分析师预期这两家央行不会减息，但他们的政策声明可能会透露出更鸽派的倾向。

韩国上周公布85亿美元的经济支持举措，以应对英国退欧带来的冲击，给央行提供暂时不进行政策刺激的余地。

尽管马来西亚央行没有采取政策行动，但对该央行将降息的预期近几日升温，该国5年和10年期政府公债收益率降至2013年以来低位。

外界开始预期，中国央行短期内将加码刺激，以支持经济。

**对日美影响**

英国退欧公投也推迟了对美联储今年加息的预期。

这可能让新加坡等较小的脆弱经济体承压。贸易趋势影响到新加坡经济，因为坡元升值将冲击该国已处困境的出口。

日本受到的汇率影响最大，日本央行1月推出负利率政策，大力刺激国内经济。

在英国退欧推动避险买盘的激励下，日圆上月大涨，对日本央行7月28-29日会议上进一步扩大货币刺激举措的预期上升。

“幸运的是，日本央行不可能坐视不管；预计官员们将试图阻止日圆过度快速升值。直接进行外汇干预肯定是一个选择，但组合拳中也需要包括加大货币宽松，”汇丰的Neumann表示。(完)