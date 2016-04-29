焦点：亚洲国家央行修补货币措施传导机制 以提振经济增长

路透马尼拉/雅加达4月29日 - 亚洲新兴市场国家的央行正在引入新的政策工具，以促使银行削减借款成本，并令信贷更快速地注入到放缓的经济中去。

分析师表示，近期印度、印尼和菲律宾等国央行采取的措施将帮助短期市场利率更紧密地反映指标政策利率的变动，尽管理想的结果可能不会如期望那样来得很快。

“菲律宾、印尼和印度都瞄准了同一个方向：让货币传导更强劲，”苏格兰皇家银行亚洲分析师Vaninder Singh说。

“依我看，这是一个好的发展，因这可以帮助改善亚洲范围内的货币基础结构。”

重要的是，这些举措也帮助降低了央行部署非传统和传统政策的必要性，比如量化宽松举措和负利率政策。

面对外部需求萎缩，及通缩压力降低制造业产出和整体经济成长，该地区两个主要的新兴国家--印度和印尼当局最近已宣布疏通信贷渠道的举措。

分析师称，在亚洲大多数地区，存在一系列问题不利政策传导，比如官僚主义、监管障碍以及对企业而言垄断的融资来源。

国际货币基金组织(IMF)2015年工作报告也强调，亚洲企业高度依赖银行贷款作为主要融资来源，这是制约银行信贷渠道的一个原因。

东南亚最大的国家--印尼经济增速去年降至六年低点，给央行带来采取货币政策举措的压力。

印尼央行今年已三次降息，但仍感苦恼的是，银行还没有降低贷款利率。

印尼央行本月宣布，将七天期逆回购利率作为新的指标政策利率，以使货币政策在引导市场利率时更为有效。

印度央行总裁拉詹本月宣布措施，降低银行放在央行的准备金并注入流动性，促使银行将货币刺激带来的全部好处转导至更大范围的经济面。

菲律宾从本季开始也将动用利率走廊，以引导市场利率向主要政策利率靠拢。

**缓慢前行**

不过，分析师称这些提议措施要想带来影响，恐怕要花费一段时间。因每当央行调整政策时，银行业者都需要对流动性状况和市场利率走向有足够的信心。

就拿印度来说，过去四年来不断增加的坏账已令银行资产负债表倍感压力，银行反过来也就不愿意传导印度央行的降息。

印度央行自2015年初以来已经累计降息150个基点，将利率下调至逾五年低位，但承受着进一步放松政策的压力。

不过，除非信贷渠道开始运转并且影响基础需求，否则即使再多的宽松措施也起不到帮助作用。

野村东南亚资深分析师Euben Paracuelles表示，印尼面临的一个问题是，银行业和资本市场监管机构目前对存款利率设定的上限。

“他们必须与印尼央行合作，确保新的指标开始影响市场利率，”他指出。

“我们看到为了让这个办法生效，他们做出令人鼓舞的努力，但或许无法看到立竿见影的效果，”他表示。(完)