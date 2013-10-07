全球经济：中国国家主席习近平称全球复苏将是个曲折的过程

路透印尼努沙杜瓦10月7日 - 中国国家主席习近平周一表示，他预计全球经济复苏是个“曲折的过程”，中国目前的经济成长率“处在合理和预期范围”。

习近平在亚太经合组织(APEC)峰会间隙表示，他对中国经济的未来充满信心。

中国2013年上半年经济成长7.6%，低于往年。

习近平淡然看待关于中国经济硬着陆的担忧，指称增长年率达到7%就够了。他补充说，中国经济增速趋缓是主动调控的结果。(完)