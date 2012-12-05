有意进军亚洲及中国的跨国企业考虑在港上市--普华永道

路透香港12月5日电---会计师行罗兵咸永道(普华永道,资诚)周三发表跨境IPO(首次公开发售)上市的研究报告称,一些有意打入亚洲及中国市场的跨境企业,会考虑选择到香港上市.

国际证券事务监察委员会(IOSCO)委员近期的会议,讨论到新兴市场对全球金融系统的重要性愈益提高.委员们都留意到新兴市场经济体的显着增长,优化证券监管对这些资本市场的未来成熟发展显得相当重要.

罗兵咸香港资本市场服务组合伙人陈朝光称,新股上市集资活动仍未回复到金融危机前的水平,但IPO集资市场的重要传统指标,如股市指数及其波动性的水平,都已有改善.

"展望未来,预计有更多海外企业来香港市场上市."他说.

该份由罗兵咸联同贝克‧麦坚时合撰的报告显示,由2002-11的10年间,跨境IPO活动有所增加,以数量计占全球IPO活动约十分之一,总金额高达2,200亿美元.亚洲区企业更在期间逐渐冒起,成为跨境首次上市的源头.

中国企业在国际上市活动上更举足轻重,在2002-11年,上市数目占全球跨国上市的三分之一,集资额高达290亿美元.(完)

--记者 雷美珍; 审校 曾祥进

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