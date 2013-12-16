《焦点》中美军舰南海险些相撞 日本联合东盟呼吁公海自由

日本股市：早盘触及四个月新低，汽车和科技股下跌
路透东京4月13日 - 日本股市周四创四个月新低，因美国总统特朗普称美元太强推动日圆兑美元上扬，沉重打击了汽车类股和科技类股。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京/华盛顿12月14日 - 中国军事力量令邻国忧心忡忡之际，中美两国军舰又险些在南海相撞，本周末日本和东盟国家呼吁公海及其空域自由。
中国近期宣布划设东海防空识别区，且与邻国在南海存在主权争议，这令人担心在争议海域发生的任何一个小事件都可能迅速升级。
澳大利亚国防学院的安全事务专家塞尔（Carl Thayer）称，美国导弹巡洋舰“考本斯”号与中国一艘军舰近日险些相撞，是2009年以来中美在南海发生的最严重海上事件。当时中国唯一的航母辽宁舰就在附近。
“这令人非常不安，”新加坡东南亚研究所的地区安全分析师斯图瑞（Ian Storey）说。
“如果中国继续挑战他国海军舰船在南海的存在，那么，发生严重事件是迟早的事。”
日本首相安倍晋三和东盟国家领导人在东京峰会上达成共识，称需维护公海及其空域自由，并呼吁和平解决争议。
但日本与东盟峰会的声明未批评中国划设东海防空识别区，很多东盟国家与中国有着深厚的经济关系。中国划设东海防空识别区，遭到了日本、美国和韩国的指责。
安倍在此后的新闻发布会上则直言不讳。
“中国在东海划设防空识别区，对国际法保护的公海飞越自由造成不当侵害，我们要求中国撤销这种违反通用规则的所有措施，”安倍说道。
过去一年来，钓鱼岛争端使得中日紧张关系持续升级。两国均派战机飞临该海域，并派出海事船只在该海域巡航。
此外，中国与一些东盟国家在南海也存在领土争议。
美国太平洋舰队周五发表声明称，在南海国际水域航行的“考本斯”号上周与中国军舰险些相撞。
中国航母“辽宁舰”目前正在南海海域开展科研试验和军事训练活动，由包括两艘驱逐舰和两艘护卫舰在内的舰艇编队护航，这是“辽宁舰”首次在南海航行。
美媒称，12月5日，“辽宁舰”的一艘护航舰艇靠近“考本斯”号，后者采取了避让行动。
“最终，双方船员进行了船间通信，两艘船进行调整，确保了安全通过，”美国国防官员说。
美国军方的《星条旗报》援引美国国务院一位官员的话称，美国已在高层层面向中国提出此事。
中国方面尚未就此发表评论。
当被问及中国军舰当时靠近“考本斯”号是否有攻击性意图时，美国国防官员拒绝作出揣测。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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