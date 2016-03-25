焦点：外资火速重返亚洲股市 因中国与全球增长担忧降温

2011年8月2日，在东京拍摄的美元纸币。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透新加坡3月25日 - 海外投资者正开始以近一年来最快的速度直扑亚洲市场、购买该地区股票，主要因为这些股票估值颇具吸引力、中国市场出现了企稳迹象、而且全球主要央行也提供了新的流动性支持。

对亚洲业务而言尤其重要的一点是，这些资金大多来自着眼长远的基金。除非基本面明显恶化，这些基金通常对市场短期震荡有更高的容忍度。

根据EPFR数据，外资在过去一年中的多数时间大肆抛售亚洲股票后，本月却购买了26.5亿美元的亚洲地区股票，为2015年5月以来最大买入规模。

“与今年稍早的黯淡光景相比，投资者现如今已不那么担忧，”亨德森全球投资驻伦敦的多种资产策略负责人之一Paul O'Connor表示。该机构近期对亚洲等新兴市场股票的低配程度已经有所减轻。

保持警惕当然仍很重要，因全球经济面临诸多挑战，包括中国经济放缓、欧洲增长疲软、英国退出欧盟的风险、以及一直存在的恐怖主义威胁；本周布鲁塞尔成为伊斯兰国袭击的最新目标。

同样，渴求成长机会的投资者正在尽力抓住中国经济及其市场浮现的企稳迹象。各国决策者采取激进措施以稳定其经济，如日本央行1月末历史性地采用负利率政策，欧洲央行加码刺激以及中国出台更多支持举措，也帮助安抚市场紧张情绪。

多数海外基金正把目标瞄准亚洲股市那些估值有吸引力的股票，因为该地区企业获利增长预估改善，甚至超过前景光明的美国。

“我们认为市场1月份的反应过度了，因此3月削减了我们的现金水平，”德意志资产及财富管理(Deutsche Asset & Wealth Management)亚太区首席投资官Sean Taylor表示。该公司上调新兴市场股票评级至中性，其中更偏好亚洲股票。

**惊恐的1月**

对投资者来说，1月的确是让人惊恐的一个月。经过夏季的中国股市股灾以及8月人民币意外贬值后，人民币汇价在1月大幅下滑令外界不禁怀疑当局政策失误，全球第二大经济体恐怕面临硬着陆。

除此之外，油价暴跌以及美元走强让人担心，美国联邦储备委员会(美联储/FED)近十年来的首次升息可能时机不对。

MSCI明晟新兴亚洲指数年初以来下跌13%，并在1月21日创下年内低位。在截至2月底的九个月，外资总计卖出510亿美元亚股。

时序来到现在，投资者的信心明显回升，MSCI明晟新兴亚洲指数自1月中创下低位以来上涨了14%。根据美林美银对基金公司所作的调查，1月和2月全球投资人投资组合中的现金占比分别为5.4%和5.6%，2月占比并创下15年高位。3月占比则降至5.1%。

**关注震荡情况**

市场已经注意到上周美联储立场的转变，美联储将今年升息次数预期减半，等于认同了经济成长疑虑。

这些利多讯号看来对大宗商品构成支撑。油价自低位弹升了逾50%。今年稍早油价挫跌至纪录低位，连带拖累股市下跌。

的确，围绕全球经济增长的风险因素并未一夕之间消散，因此投资人的韧性将受到市场变化无常的考验。

震荡走势“可能是今年全年的常态，因市场受到疲弱基本面和极低估值的相互影响，”NN Investment Partners驻新加坡的亚洲新兴市场资深投资组合经理Kannan Venkataramani表示。

亚股的外资购买情况图表：tmsnrt.rs/1o5mBek

(完)