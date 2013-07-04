《电子产业焦点》中国需求激增，使芯片制造商议价能力增强

**再度扩张**

排名第二的NAND芯片制造企业东芝周二表示，将在日本扩大一生产工厂，投资近300亿日圆(合3亿美元)。全球排名第一的三星正在中国建设一家投资70亿美元的NAND芯片厂。

美光 希望在8月底前完成对日本破产芯片制造企业尔必达记忆体(Elpida Memory) 的收购。随着与尔必达的整合，美光计划在2014年增加投资。

尽管一些芯片制造企业数年来首次增加投资，但几乎没人相信该市场将趋于饱和。据HMC Investment & Securities数据，实际上，今年记忆体芯片制造企业的总资本支出料将下降2.6%至123亿美元。

多数芯片制造企业保持较小规模的投资，因他们在为3D芯片设计的到来作准备，这是在目前二维结构基础上的重大技术飞跃。

麦格理的Damian Thong表示，市场对NAND芯片的需求将继续超过供应，尽管一些新生产厂正在建设当中。

“未来12个月记忆体芯片价格和利润率将维持在高位，”他表示。

三星电子曾一直是芯片领域最积极的投资企业之一，但近些年渐趋保守。其传统作法是不让利润率太高，从而使竞争对手受到牵制，但目前三星已不再采取这种作法。

“通过建立供应过剩的局面，三星有能力使得竞争者处于弱势，”Bernstein分析师Mark Newman周二在报告中称。

“而目前那种降低记忆体芯片价格的策略，实际上帮助了三星的手机和平板电脑竞争对手。三星因此变得更愿意建立记忆体短缺和高定价的局面。”

三星是全球最大NAND芯片生产企业，市占率约为38%，其次为东芝，市占率为28%，SK Hynix为13%。(完)