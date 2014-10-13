多数亚洲国家今年前三季贷款规模增加 然中国减少--TRLPC

路透香港10月13日 - 汤森路透旗下基点报导，亚太地区(除日本外)2014年前三季度贷款总额较上年同期增加6%至3,367亿美元，多数主要经济体均呈现增长。

澳洲前三季度贷款额同比增27%，按金额计算是继中国之后第二大贷款市场。新加坡和台湾分列第四和第五位，分别同比增加23%和13%。

今年至今，香港贷款案宗数较上年同期上升17%至136宗，呈稳健走势。不过，贷款总额增速落后，仅增长7.5%至637亿美元。

在最活跃的贷款市场中，巴基斯坦的贷款总额同比增幅最大，骤增逾560%至4.63亿美元。

增幅第二大的是澳门，贷款总额增长162%至57亿美元，受助于博彩业巨头澳门威尼斯人股份有限公司签署43.8亿美元贷款案。该交易包括15.6亿美元六年期循环信贷和27.9亿美元的贷款修改及延期协议。

斯里兰卡贷款增幅位居第三，总额增105%至2.05亿美元，2013年前三季度的贷款额为1亿美元。

另一方面，尽管中国仍是该地区最大贷款市场，但贷款规模较上年同期的855亿美元减少近11%。(完)

(编译 王兴亚；审校 朱晓军)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。