亚洲并购热潮2015年继续来袭 中国民营企业唱主角

Club Mediterannee 董事长兼CEO Henri Giscard d'Estaing (右)与复星集团旅游商业集团总裁钱建农2014年12月19日在巴黎出席记者会。 REUTERS/Charles Platiau

路透香港12月23日 - 继今年亚洲并购交易额创下纪录高位后，2015年中国民营企业势必继续推动并购热潮，消费零售、金融服务和科技都将是交易最活跃的领域。

今年，复星国际(0656.HK)和海通证券(600837.SS)等中国民营企业敲定了一系列海外收购协议，一改以国营企业为主的态势。

银行家预期，明年这股趋势还将加速，因为中国政府推进改革以提高市场在经济中的作用，民营企业在股权资本市场的地位日益增强。在2014年并购佣金收入大幅增长的投资银行还可以对明年有更多期待。

“我们看到，原先不在关注范围内的(中国)企业对特定目标显示出兴趣，”高盛除日本外亚洲并购部门主管John Kim说。

根据截至12月19日的汤森路透初步数据，今年日本以外亚洲并购交易总额增长48%，达到创纪录的8,022亿美元。高盛、摩根士丹利和花旗集团的并购咨询业务在该地区占据前三名。

亚洲并购排行榜图表： link.reuters.com/zuz63w

数据显示，中国是2014年表现最活跃的并购市场，交易总额约为3,530亿美元。投行人士称，复星国际竞购法国度假村运营商Club MediterraneeCMIP.PA，及其最新出价对该公司估值达到11.5亿美元，显示出明年的苗头。

“我们目前看到中国在对外收购方面已经开始全面出击，”摩根大通除日本外亚洲地区并购业务主管Rohit Chatterji表示。“过去中国对外收购活动集中在自然资源领域，而今年的分布则比较平衡。”

投资银行也认定中国国企改革和澳洲私有化进程，可望推高明年的并购活动规模。澳洲新南威尔士和维多利亚州政府明年估计或将出售价值260亿澳元(212亿美元)的电力资产。

银行人士称，中国和全球坐拥1,300亿美元未动用资本的私募股权公司，明年预计也将加大收购力度。

石油与金属价格低迷是促进并购交易的另一个因素，这将吸引亚洲企业收购陷入困境的公司，从而为银行的并购与融资业务带来机会。

“(大宗商品)行业中有许多公司的资产负债表杠杆率很高。同时也有不少承诺进行资本支出的企业必须得到权益资本支持，否则就无法兑现。这些情况都带来了机会，”摩根大通的Chatterji补充道。(完)

(编译 郑茵/徐文焰；审校 张涛)

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