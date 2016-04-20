路透专访：强势美元修正之际 亚币表现稳定--亚洲开发银行总裁

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透东京4月20日 - 亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦周三表示，对今年年初以来美元强势的“修正”，不太可能会造成市场动荡，人民币及其他亚洲货币正在企稳。
中尾武彦也对中国持乐观看法，他表示，在中国经济从投资型转为消费型成长模式之际，将会避免出现硬着陆。
“包括人民币在内，现在亚币比以前更稳定。中国一定不能急于放宽对于资本外流的现有管制举措，或许在一定程度上加以干预”来支撑人民币，中尾武彦在东京接受路透专访时表示。
中尾武彦称，对于美元汇率将走高的预期已经被市场所消化，导致美元涨势遭“修正”，而投资者押注美国在升息方面将步伐缓慢。
“我认为，美元涨势的修正不会造成金融市场重大动荡。我还没听说存在对于亚洲爆发货币战争的担忧，”中尾武彦称。(完)
(编译/审校 蔡美珍/刘秀红/郑茵)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。