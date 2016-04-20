路透专访：强势美元修正之际 亚币表现稳定--亚洲开发银行总裁

路透东京4月20日 - 亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦周三表示，对今年年初以来美元强势的“修正”，不太可能会造成市场动荡，人民币及其他亚洲货币正在企稳。

中尾武彦也对中国持乐观看法，他表示，在中国经济从投资型转为消费型成长模式之际，将会避免出现硬着陆。

“包括人民币在内，现在亚币比以前更稳定。中国一定不能急于放宽对于资本外流的现有管制举措，或许在一定程度上加以干预”来支撑人民币，中尾武彦在东京接受路透专访时表示。

中尾武彦称，对于美元汇率将走高的预期已经被市场所消化，导致美元涨势遭“修正”，而投资者押注美国在升息方面将步伐缓慢。

“我认为，美元涨势的修正不会造成金融市场重大动荡。我还没听说存在对于亚洲爆发货币战争的担忧，”中尾武彦称。(完)