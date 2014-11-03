亚洲煤炭价格将进一步下跌 因需求较低而产量高企--分析师

2014年4月2日在印度拍到的图片。 REUTERS/Amit Dave

路透新加坡11月3日 - 分析师称，亚洲动力煤价格今年冬季可能将进一步下跌，因尽管需求下降，但矿企仍将产量维持在高位。

澳大利亚下月从纽卡斯尔出口港启运的动力煤价格自2011年以来已下跌逾一半，10月底触及五年低位每吨62美元，因需求迟滞，而产量却不断增加。澳大利亚纽卡斯尔出口港的动力煤价格是亚太地区煤炭价格的指标。

尽管多数分析师起初预计2014年底或明年初煤炭价格将开始上涨，但目前他们均已下调预估。

“纽卡斯尔煤炭价格还没低到迫使澳大利亚减产的程度，只要纽卡斯尔煤炭价格维持在每吨55美元上方，多数产量所获资金就足以涵盖变动的现金成本，”美银美林上周在研究报告中称。

“我们目前预计煤炭价格的疲势会延续至2015年...而纽卡斯尔港煤价在2015年跌至每吨55美元的风险则升高，”报告指出。

如果煤价跌到每吨55美元，这将是2008/2009年市场经历大起大落之前的水平。

经纪商Marex Spectron在月底致客户的研究报告指出，由于矿产业者因应低价减产的动作缓慢，其亦看空太平洋煤炭的30天价格前景。

该经纪商表示，“缩减现金及劳力密集型基础架构的项目从来就不是件易事。”

纽卡斯尔港煤炭价格图表： link.reuters.com/tuv33w

**供应过剩**

前景疲弱的核心在于，随着主要消费区的需求放缓，煤炭产量并没有一道下滑。

在北美，页岩气荣景让很多燃煤发电站与燃气发电站相比无利可图。而且可再生能源发电过剩和需求下滑削减了欧洲的煤炭订单。

而在全球最大的煤炭进口国--中国，经济成长放缓、水力发电量增加以及政府防治污染的举措，都打击了煤炭消费。

一些主要出口国，比如美国和俄罗斯，已经开始因价格下跌而削减产量，但分析师说美国减产不足以支撑煤炭市场。

“由于美国出口没有太多可再减少的空间，价格能(从现行水平)更跌的风险很明显，”美银美林称。

虽然美国已减少产量，但澳大利亚及哥伦比亚等国在过去六个月中却增产，因为它们生产煤炭仍可获利。

Marex Spectron数据显示，澳大利亚煤矿产能利用率6月时为80%左右，到了10月已上升至逾90%。同期哥伦比亚则是从略高于50%成长至逾70%。

而大多做为制钢用途的炼焦煤，市场前景也类似。评级机构穆迪上周表示，由于中国需求下滑、供应充裕加上全球经济疲软，焦煤价格即便有任何回暖，也要到2016年下半年才会出现。(完)

(编译 于春红/龚芳/杜明霞/李婷仪 审校 艾茂林/朱晓军)

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