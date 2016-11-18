焦点：北亚寒潮来袭 引燃石油、煤炭和天然气需求

2011年11月17日，一名工人站在向安徽省淮北一家电厂运煤的货运车厢上。 REUTERS/Stringer

路透11月17日 - 北亚地区提早入冬，各地电厂正在全力运转，支撑发电所需煤炭、天然气和石油的价格。

大宗商品分析师将寒潮归咎于拉尼娜现象。天气预报显示，首尔和北京的气温将跌破历史同期水准并持续至年底，日本很多地区的天气也要比往常寒冷。

这意味着电力需求增加，因家庭和办公室要加大供暖。发电厂因此会动用煤炭、天然气和石油库存并增加进口。

过去五个月，亚洲煤炭价格翻了一番，因受冬季需求和国内限产推动，中国进口大增。

这亦促使炼厂增加煤油等成品油的生产，煤油在日本等地被广泛用于取暖。受这种因素提振，过去一个半月亚洲炼油利润率跳增54%。

“拉尼娜现象取代了厄尔尼诺现象，意味着冬季会比预期的更冷，而且不止是在今年，未来两年也会如此，”野村控股(8604.T)亚洲油气研究主管Gordon Kwan说。

“我们认为，由于需求旺盛(以及其它方面的因素)，煤炭、石油、天然气等化石燃料价格很有可能进一步上涨，”他说。

**天然气**

冬季需求旺盛，已经推动亚洲液化天然气价格触及一年来的最高水平。

中国石油天然气集团公司本周表示，计划通过使LNG进口量同比增加54%以及取用库存，将今冬天然气供应总量较上年同期提高9.5%。

中国石油天然气集团公司称，这将有助于满足北京的天然气需求增长。据统计，采暖季气温每降低一摄氏度，北京日用气量相应增加约300万立方米。

“从价格角度看，液化天然气的短期情况相当不错，”商品咨询公司Wood Mackenzie的中国研究主管Gavin Thompson称。

“相比春夏煤炭和天然气价格，我们预计未来三个月(价格)增长更强劲。”

韩国炼油厂预计，预报的漫长冷冬将提高取暖油需求，支撑炼厂利润率。

Korea East-West Power等韩国公用事业公司全速开动燃料油发电厂，以满足需求。

日本石油连盟数据显示，上周日本煤油销售同比上升43%，北海道遭遇30年来同期最大降雪。

交易商称，强劲的需求令库存降低，促使炼厂全速生产，牺牲航煤产量，使煤油产量最大化。

汤森路透Eikon的交易数据显示，日本9-11月煤炭进口同比持稳，韩国煤炭进口10月小幅上升，但11月下降。(完)