更新版-亚洲经济: 企业信心第四季略为回升,经济不确定性仍为最大隐忧

"可能给亚洲带来难题的外部风险因素是欧债危机再度激化和美国经济成长令人失望,"JOM Fund Management执行长Juuso Mykknen表示.

"亚洲自身的风险是需要密切关注的政治因素.领土争端亦是如此."

该指数调查了亚太地区11个经济体中的逾100家大型企业.做出回应的有96家.

此次调查由汤森路透与英士国际商学院在12月3-14日间进行,涉及汽车、金融、房地产、能源和科技等行业.

亚洲企业正在等待华盛顿方面有关财政悬崖的最终谈判结果.

"由于工资上升的关系,在东南亚我们整体上关注消费行业、基础建设/建筑行业、房地产行业和一部分保险企业,因其估值都非常低,并且因为初始值较低,这些行业的成长前景也很好."Mykknen表示.(完)