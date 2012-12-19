更新版-亚洲经济: 企业信心第四季略为回升,经济不确定性仍为最大隐忧

标题新闻：全球最大上市铜矿商自由港宣布印尼Grasberg铜矿因不可抗力无法履行付运合约义务
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
"可能给亚洲带来难题的外部风险因素是欧债危机再度激化和美国经济成长令人失望,"JOM Fund Management执行长Juuso Mykknen表示.
"亚洲自身的风险是需要密切关注的政治因素.领土争端亦是如此."
该指数调查了亚太地区11个经济体中的逾100家大型企业.做出回应的有96家.
此次调查由汤森路透与英士国际商学院在12月3-14日间进行,涉及汽车、金融、房地产、能源和科技等行业.
亚洲企业正在等待华盛顿方面有关财政悬崖的最终谈判结果.
"由于工资上升的关系,在东南亚我们整体上关注消费行业、基础建设/建筑行业、房地产行业和一部分保险企业,因其估值都非常低,并且因为初始值较低,这些行业的成长前景也很好."Mykknen表示.(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。