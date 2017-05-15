亚洲部分企业受到网路病毒攻击干扰 当局预期灾情将扩大

英特尔将在人工智能和精准医疗等八大领域与中国展开合作
路透上海5月18日 - 全球最大芯片生产商英特尔(Intel)全球副总裁兼中国区总裁杨旭周四表示，英特尔希望在人工智能、无人驾驶、5G（第五代移动通讯）、虚拟现实、中国制造2025、精准医疗、体育、机器人等八个领域与中国展开合作。
路透新加坡/华盛顿5月15日 - 亚洲一些政府及企业周一表示，他们的一些运营活动受到WannaCry网路勒索病毒的干扰，但网路安全专家警告称，随着有更多员工打开电脑检查电子邮件，影响层面将会进一步扩大。
这个勒索病毒通过电子邮件散播，已导致150多个国家的逾20万台电脑遭锁定，受害层面遍及世界各地的工厂、医院、商场、学校等。
“多数攻击是通过电子邮件进行，因此许多人的收件箱里还有许多‘地雷’等着被打开，”香港网路安全公司Network Box董事总经理Michael Gazeley表示。
中国方面，中国石油(601857.SS)称旗下部分加油站的支付系统遭到攻击，不过多数系统已修复。根据官方微博声明，包括警方、交通管理单位在内的几个中国政府机构都宣称受到攻击事件的影响。
官方媒体中国日报报导引述中国科技业者奇虎360说法指出，中国至少有20万台电脑受到影响，受创最严重的是学校及大学。
港交所结算所一名发言人表示，目前所有系统都运行正常。他称，“我们保持高度警戒。”
韩国青瓦台表示，其境内发现九起勒索病毒感染案例，但并未提供有关在哪些地方发现网路攻击的细节。
澳洲方面，负责网路安全的政府官员Dan Tehan表示，只有三家企业受到此一病毒的攻击，尽管各界担心灾情扩大。目前新西兰尚未传出灾情。(完)
(编译 张明钧; 审校 白云)
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