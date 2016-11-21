焦点：亚洲出口经济体担心本币贬值让特朗普有理由指责其操纵汇率

路透东京/首尔11月20日 - 美元近来因市场对特朗普财政政策的预期而扶摇直上，亚洲汇率决策当局担心，出于贸易保护主义立场，特朗普上任后可能以此为理由以对他们进行打击。

中国、日本、韩国、台湾已经上了美国财政部的观察名单，德国和瑞士也已部分符合汇率操纵的条件，这些经济体担心认定标准发生改变，从而更容易被贴上汇率操纵的标签。

美国大选过后，市场认为特朗普的支出和税收政策将促进升息，受此预期心理影响美元大涨，兑人民币冲上八年高点，兑日圆触及五个半月高点。

“货币贬值将让特朗普有理由指责亚洲经济体操纵汇率，特别是中国，”一位知悉汇率政策的日本官员对路透说。

亚洲对美国的贸易顺差在竞选期间一直受到特朗普的关注。美国政府公布的数据显示，去年中国对美国的贸易顺差为3,660亿美元，日本的顺差为690亿美元，韩国为280亿美元，台湾为150亿美元。

特朗普宣称，他会在就任的第一天就把中国列为汇率操纵国，以便对中国的出口征收45%的惩罚性关税，他还指责其他亚洲国家存在不公平的贸易举措。

惠誉在报告中称，“美国改弦更张向保护主义倾斜，可能对亚洲经济体产生重大的影响。”

“中国与美国间贸易受扰将对本地区产生错综影响，”惠誉并预期，特朗普的新政府将会采取递增措施，如在世界贸易组织(WTO)提出更多的贸易诉讼。

**汇率操纵？**

满足以下三个条件，将被美国财政部列为汇率操纵国：存在大幅的贸易顺差；保持实质性经常帐盈余；持续进行单边干预汇率。

不过触发这类条件的盈余水平和干预程度可能加以调整，使得各国更容易被贴上“操纵者”标签。

“共和党掌控国会的情况下，我们认为特朗普政府可能通过放松这些标准的立法，”荷兰国际银行首席亚洲经济分析师Tim Condon在一份报告中称。

韩国已经在为特朗普执政期间可能会受到更严格的审视做准备，担心因上述规则的变化而被揪住。

“我们正在密切关注，就算规定变得更加严格，也要确保(韩国)不会被加入‘深入分析’或‘货币操纵’名单，”韩国一外汇官员对路透称。

日本首相安倍晋三周四成为选举结束以来首位与特朗普会面的外国领导人。安倍试图利用此次会面寻求特朗普澄清其竞选期间发表的一系列言论，但没有透露会谈细节。

中国警告特朗普不要设置贸易壁垒。国家主席习近平周一与特朗普通电话称，事实证明，合作是中美两国唯一的正确选择。

**形势不明**

亚洲决策者希望为美国新政府的上任未雨绸缪，但其中的难点包括，特朗普对国内民众讲话的范围十分宽泛，却没有什么从政记录可供参考，因此很难判断他那些言论是否以及如何转化为政策。

“美国总统当选人特朗普的政策，将很难与他在竞选期间的承诺保持一致，”台湾央行的一位官员对路透称。

“譬如，特朗普在竞选时称，希望苹果等公司把利润汇回国内。这会导致美元变得更为强势，而这似乎并非特朗普所希望的。”

随着全球市场都在推动美元普涨，亚洲经济体可能采取什么措施来阻止本币走软，尚不得而知。

以抛售美元的方式进行干预恐怕并不现实，因此日本当局也只能争辩说，日本企业通过在美国经营业务，是在为那里创造工作岗位，而并非窃取就业机会，除此之外，日本当局并没有什么办法。

日本官员称，特朗普如果希望美国的主要贸易伙伴扭转本币跌势，或许不得不寻求协同行动，譬如达成类似于1985年广场协议(Plaza Accord)那样的协议，以稳定汇率。

“不过这是不可能的，除非美元进一步攀升至让日本和欧洲同情的地步，”该官员说。(完)