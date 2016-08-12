焦点：亚洲消费者债台高筑 低利率政策已非刺激经济增长的良药

路透新加坡8月12日 - 现年40岁的Puangpeth Urabut，是泰国东北部省分廊磨喃蒲府(Nong Bua Lamphu)的公务员，也是典型的泰国消费者--负债高企，为了筹措基本生活费用而寅吃卯粮。

Puangpeth月薪约25,000泰铢(718.18美元)，但有一大堆债务要偿还，包括250,000泰铢的信用卡账单以及300,000泰铢的车贷。她甚至用一张信用卡取现来偿还另一张信用卡的账单。

“我越来越难偿还债务，”她说。“收支很难打平，我必须不断借钱。”

像Puangpeth这样借钱支出的消费者，多年来是支撑亚洲经济的一股力量，但如今却成了亚洲各国央行的头痛问题，即使利率已处于纪录低位。

无论贷款成本多么低廉，消费者甚至企业负债如此之重，已使他们无力再借贷。

正如20国集团(G20)的财长们上月所说的那样，“仅凭货币政策并不能实现经济均衡增长。”

为了应对金融危机，全球主要经济体的央行大举降息并印钞。随着这些资金涌入收益较高的新兴市场，过去七年借贷规模激增。

泰国央行意识到了这一问题。尽管预期通胀处于低位且国内外需求疲弱，该央行已经连续16个月维持利率在接近纪录低位，希望财政政策和结构性改革方面有更多作为。

“货币政策在进一步提振经济增长方面存在局限，”泰国央行总裁威拉泰对路透表示。

汇丰银行的数据显示，亚太地区最大的14个经济体中，有八个目前的消费者债务与国内生产总值(GDP)之比超过四分之三。

“这的确让决策层更为谨慎地对待降息，”汇丰常务总监兼经济研究亚太区联席主管范力民称。

“即使他们真的降息，对消费者支出带来的提振也可能减少。想花小钱取得最大效果的成本效益下降。”

**交棒给财政政策**

以债务/GDP之比来看，自2008年以来这个比值增加最多的是中国、香港、新加坡、马来西亚和日本。

韩国、马来西亚和澳洲的整体债务/GDP之比约250%，中国、香港和新加坡甚至更高。

除了中国，多数亚洲国家的整体债务还未对经济稳定构成威胁，因他们主要是政府举债或公有实体融资。

其偏高的消费者债务水平尚未构成迫切的忧虑，但若央行进一步大举宽松政策，风险恐怕就变得更加紧迫。

截至3月底，韩国家庭债务总额达1万亿(兆)美元。韩国央行已表示政府应采取财政政策来进行调整，并活络经济，因为进一步降息的效果不大，风险亦高。

和泰国一样，韩国央行上个月也没有降息，而是由韩国政府推出了20万亿(兆)韩元(181.9亿美元)的大手笔刺激计划。

马来西亚则出乎分析师意料地进行了降息，但是该国是为数不多的缺乏财政刺激能力的几个国家之一。

华侨银行经济学家Wellian Wiranto称，多数亚洲国家仍有降息空间。

“但效果已经下降，这是毫无疑问的。对贷款的需求没有那么大。”

Wiranto还担心，居民负债长期依然居高不下。

“终究还是需要改善一般增长与收入，而后才能开始减轻负债、降低杠杆。但遗憾的是，我认为无论是从全球还是地区来看，未来数年都不属于那种能够维持大幅增长的环境。”

居民负债季度变化图表：bit.ly/2b7V4GR

(完)