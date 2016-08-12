焦点：亚洲消费者债台高筑 低利率政策已非刺激经济增长的良药

《路透早报》--1月16日
--欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛和执委普雷特在法国央行主办的一个会议上讲话，会议主题为“长期经济停滞和经济增长测算”(0800)
路透新加坡8月12日 - 现年40岁的Puangpeth Urabut，是泰国东北部省分廊磨喃蒲府(Nong Bua Lamphu)的公务员，也是典型的泰国消费者--负债高企，为了筹措基本生活费用而寅吃卯粮。
Puangpeth月薪约25,000泰铢(718.18美元)，但有一大堆债务要偿还，包括250,000泰铢的信用卡账单以及300,000泰铢的车贷。她甚至用一张信用卡取现来偿还另一张信用卡的账单。
“我越来越难偿还债务，”她说。“收支很难打平，我必须不断借钱。”
像Puangpeth这样借钱支出的消费者，多年来是支撑亚洲经济的一股力量，但如今却成了亚洲各国央行的头痛问题，即使利率已处于纪录低位。
无论贷款成本多么低廉，消费者甚至企业负债如此之重，已使他们无力再借贷。
正如20国集团(G20)的财长们上月所说的那样，“仅凭货币政策并不能实现经济均衡增长。”
为了应对金融危机，全球主要经济体的央行大举降息并印钞。随着这些资金涌入收益较高的新兴市场，过去七年借贷规模激增。
泰国央行意识到了这一问题。尽管预期通胀处于低位且国内外需求疲弱，该央行已经连续16个月维持利率在接近纪录低位，希望财政政策和结构性改革方面有更多作为。
“货币政策在进一步提振经济增长方面存在局限，”泰国央行总裁威拉泰对路透表示。
汇丰银行的数据显示，亚太地区最大的14个经济体中，有八个目前的消费者债务与国内生产总值(GDP)之比超过四分之三。
“这的确让决策层更为谨慎地对待降息，”汇丰常务总监兼经济研究亚太区联席主管范力民称。
“即使他们真的降息，对消费者支出带来的提振也可能减少。想花小钱取得最大效果的成本效益下降。”
**交棒给财政政策**
以债务/GDP之比来看，自2008年以来这个比值增加最多的是中国、香港、新加坡、马来西亚和日本。
韩国、马来西亚和澳洲的整体债务/GDP之比约250%，中国、香港和新加坡甚至更高。
除了中国，多数亚洲国家的整体债务还未对经济稳定构成威胁，因他们主要是政府举债或公有实体融资。
其偏高的消费者债务水平尚未构成迫切的忧虑，但若央行进一步大举宽松政策，风险恐怕就变得更加紧迫。
截至3月底，韩国家庭债务总额达1万亿(兆)美元。韩国央行已表示政府应采取财政政策来进行调整，并活络经济，因为进一步降息的效果不大，风险亦高。
和泰国一样，韩国央行上个月也没有降息，而是由韩国政府推出了20万亿(兆)韩元(181.9亿美元)的大手笔刺激计划。
马来西亚则出乎分析师意料地进行了降息，但是该国是为数不多的缺乏财政刺激能力的几个国家之一。
华侨银行经济学家Wellian Wiranto称，多数亚洲国家仍有降息空间。
“但效果已经下降，这是毫无疑问的。对贷款的需求没有那么大。”
Wiranto还担心，居民负债长期依然居高不下。
“终究还是需要改善一般增长与收入，而后才能开始减轻负债、降低杠杆。但遗憾的是，我认为无论是从全球还是地区来看，未来数年都不属于那种能够维持大幅增长的环境。”
居民负债季度变化图表：bit.ly/2b7V4GR
(完)
(编译 李婷仪/王兴亚/张若琪/孙国玉；审校 许娜/白云/杜明霞/陈宗琦)
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