2016年亚洲企业信用质量将恶化 银行和主权评级缓冲亦将接受考验--穆迪新闻稿

(以下新闻稿由穆迪提供)

新加坡、2016年2月1日—中文新闻稿为英文的翻译件。如有出入,以英文稿为准。

穆迪投资者服务公司称,由于市场对中国 (Aa3/稳定) 经济增长放缓和美国 (Aaa/稳定) 利率正常化进程的担忧加剧,2016年亚洲信用市场将面临挑战。

穆迪董事总经理/亚太区首席信用总监Michael Taylor表示:“迹象正变得越来越明显,中国政府很难在将经济增速保持在6.5%以上的同时成功推行改革和经济结构调整,并且确保宏观经济和金融稳定。”

“中国政策的三难境地正对亚洲地区信用市场带来不确定性。” Michael Taylor补充道。

Michael Taylor称中国近期推出的刺激措施以及所实施的市场干预表明中国政府仍以经济增长和维稳作为首要任务,但其政策重点有可能以改革进程和系统性去杠杆延后为代价。

穆迪副总裁/高级研究分析师Rahul Ghosh表示:“对于亚洲信用市场而言,2016年亚洲多数经济体增长将趋于停滞或放缓,并且资本流动剧烈波动,这将对亚洲地区受评债务发行人带来冲击,而企业发行人受影响最大。”

“主权国家和地区以及银行主要在境内实施融资,且受评企业存在自然对冲或采取财务对冲条件下,外汇敞口将在一定程度上下降。但增长疲弱且大宗商品价格低迷将与汇率大幅波动共同作用,从而令该地区信用风险上升。” Rahul Ghosh补充道。

Michael Taylor和Rahul Ghosh是在题为《亚洲信用 – 地区基本面将接受考验 – 关于2016年亚洲信用市场的常见问题》(Asia Credit — Regional Fundamentals Put to t he Test: FAQ on Asia Credit in 2016) 发表之际作出上述表述的。

关于获穆迪评级的非金融企业,该报告称和2015年一样,2016年企业信用质量将下降,导致产生进一步的评级压力和违约,而获穆迪评级的投机级企业将首当其冲。

但宽松的货币政策、本地债券市场和银行体系稳定的融资环境,以及可控的融资需求应能避免违约率显着升高。穆迪指出今年亚洲高收益债券违约率将不会回升至2009年14%的峰值水平。

亚洲银行方面,尽管资产质量和盈利能力将恶化,银行显示仍有一定的评级缓冲。由于经济增长放缓,企业和家庭杠杆方面的担忧加剧,大多数银行体系的问题贷款将继续攀升。具体而言,穆迪对中国、香港 (Aa1/稳定) 和蒙古 (B2/负面) 银行体系的展望为负面。

不过强劲的资本缓冲、健康的融资环境和政府支持将为银行最终评级提供缓冲。

亚洲主权评级方面,穆迪称尽管相关主权国家和地区的增长前景、政策稳定性和有限的对外脆弱度为其稳定评级展望奠定了基础,但各主权国家和地区所建立的信用缓冲在更为不利的宏观经济环境下将接受考验。

具体而言,主权国家和地区对外健康度将接受考验,原因是资本流动将对收支平衡状况造成影响,而随着政府采取货币与财政措施以应对内部经济增长放缓和外部冲击,其政策空间将遭挤压。

该穆迪报告亦覆盖了于2016年1月在新加坡和香港召开的穆迪年度亚太展望会议的投票结果。该会议共吸引两地来自大型投资者、中介机构和债务发行人在内的300多位业内人士参与。

会议上与会人士参与了投票,大多数新加坡 (58%的与会者) 和香港 (53%) 的市场人士同意穆迪关于中国经济增长放缓程度较预期更为严重将是2016年亚洲增长前景所面临的最大风险这一观点。

市场人士亦被问及哪些行业 (包括大宗商品、能源、房地产、金融机构、基础设施和公用事业、汽车、零售以及电信、媒体和科技) 2016年所面临的下行风险最大。

在提交反馈的与会者中,新加坡和香港分别有88% 和65%的与会者最担心大宗商品和能源行业2016年的信用质量。

该投票结果与穆迪观点保持一致,即有大宗商品业务敞口的受评亚洲企业情况较差。具体而言,穆迪对亚洲煤炭和钢铁行业的展望为负面。