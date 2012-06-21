调查称京沪外籍雇员生活成本超狮城

路透新加坡6月21日电---人力资源咨询机构ECA国际的研究显示，北京和上海在亚洲城市外籍雇员生活成本的排名迅速提高，超越了新加坡和香港。

北京的排名由去年的第八位升至第五位，上海从第九位升至第六位。新加坡由第六位下滑至第八位，香港从第七位下降至第九位。

东京仍是亚洲和全球外派员工生活成本最高的城市。该研究比较全球400个城市中外派员工经常购买的一篮子消费商品和服务，而住宿、公用事业、购车和子女上学支出等并不包括在调查范围内。

“过去一年来，在中国的外派员工经常购买的一篮子消费商品和服务价格迅速上升。”ECA国际的亚洲主管Lee Quane表示。

人民币兑其他货币的升值也是在中国的外派员工支出增加的原因之一。

研究发现，全球范围内，挪威首都奥斯陆是全球外派员工生活成本第二高的城市，北京排名第20位，上海排名第26位，新加坡排在第32位。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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