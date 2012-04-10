CPI统计方式或有误导之嫌 亚洲通胀风险恐超乎表象

记者 Emily Kaiser; 编译 龚芳/兰秀娟/吴云凌/张若琪

路透新加坡4月9日电---亚洲通胀要不是温和,就是顽强地高涨,而这端视你从哪个角度去看.

中国3月通胀率仍低於政府4%的目标,且看似处於趋跌的轨道上,而韩国的通胀率则降至20个月低位.然而,其他数据则显示上月物价压力实际为升高,而工厂耗费更多资金购买原物料.

这个不连贯的现象源自于通胀的计算方式.许多亚洲经济体的通胀指标是将物价与上年同期相互比较(同比),而非欧美国家所惯用的与上个月进行比较(环比).

这可能会有误导之嫌.

目前亚洲的通胀状况看来温和,多半因一年前的物价高涨,当时利比亚情势威胁原油供给导致油价窜升,加上猪肉等食品短缺进而推高成本.经济学家们将此称之为基期效应.

企图导正利率的央行官员们需要知道物价走向,而非过往物价水准.否则的话,他们就会面临错过通胀上扬警讯的风险,从而更难加以抑制通胀.

"与上月相较的数据让你更能掌握通胀的脉动,知道现在发生了什麽事,"野村证券亚洲首席经济学家苏伯莱曼(Rob Subbaraman)表示."对於现在太过密切观察与上年同期相较的数据,我抱着略为存疑的态度."

同比和环比的计量方法均有局限性.

很少有亚洲的统计机构会对数据进行季节性调整,例如,农历新年假期因素每年1月和2月对中国及部分周边国家环比数据的扭曲影响.

同比的统计方法解决了这一问题,但却引发了对基期效应和时效性的担忧.

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众所周知,季节调整很难做到准确.部分分析师认为,美国失业率在冬季出现异常骤降,是因该国政府在就业市场季节性变化方面存在误测.

野村的苏伯莱曼称,他认为今年晚些时候通胀将变成亚洲所面临的一个较大的问题.大宗商品价格上涨、货币政策宽松及就业市场吃紧,均意味着随着需求升温,通胀将迅速跟上脚步.

韩国央行和印尼央行本周均举行政策会议,料将维持利率不变,尽管物价压力目前有所缓解,但仍将注意通胀威胁.

**互相矛盾的信号**

中国周一公布的通胀数据,可以作为数据互相矛盾的案例.中国3月CPI同比上涨3.6%,高於路透调查中值.但中国3月工业品出厂价格指数(PPI)则背道而驰,较上年同期下滑0.3%.

这意味着几乎不存在蓄藏的通胀压力,因为生产者往往比消费者更早地感知到成本上升的影响.

不过3月生产者物价指数(PPI)较上月增长0.3%,暗示物价压力实际上可能正在积累.

由於中国没有对数据进行季节性调整,因此难以对2月和3月之间的变动作过多解读.今年的春节是在1月,因此食品和其他假日相关用品的价格在1月上涨,而後在2月略为回落.3月物价指数的上升可能与2月物价的回落有更大的关系.

食品是3月CPI意外抬升的主要原因,不过与一年前不同的是,这次物价上涨的主要元凶是水果和蔬菜,而非猪肉.

瑞穗银行驻新加坡的亚洲分析师Vishnu Varathan称,他对通胀重新构成威胁的讯号"保持警惕",但认为周一的数据不需要担忧.去年猪肉价格持续高企,但养猪的时间可要比种菜长得多.

"对於食品通胀的了解告诉我们没有理由苦恼,"他说,"对燃料通胀的了解则告诉我们可能存在问题,不过还不成气候."

Varathan称,如果中东的冲突导致油价回升到2008年创下的每桶近150美元的纪录高位,那麽他会更加担心亚洲的通胀威胁.

**什麽在损耗亚洲?**

除日本以外,食品和能源占多数亚洲经济体CPI比重约40%,因此留意大宗商品为通胀正朝何处发展提供了最清晰的视点.

大宗商品价格走势也说明与同比的通胀数据何以与环比数据相冲突.

汤森路透-Jefferies商品研究局指数(CRB).CRB自2011年3月中至2012年3月中跌幅多达15%.但今年2月中至3月中则上扬1.5%.

更令一些通胀观察家烦恼的是,大宗商品价格上涨之势似乎正渗入经济,最终致使薪资上扬.一大忧虑是引发薪资-物价循环:物价上涨导致有更高的薪资要求,而这又从而推升物价.

中国在调高薪资方面一直走在前头.其最新五年经济计划要求2015年之前平均每年最低薪资的调升幅度为15%.其他的出口竞争对手也可能跟进,因他们知道可以在不丧失竞争优势的情形下调高薪资.

巴克莱驻新加坡分析师Rahul Bajoria指出,泰国、马来西亚和印尼部分地区已进行或计画进行加薪,支持了他对通胀压力正在增长的看法.

"通胀的低谷将较先前预期浅得多."Bajoria说."你必须观察主要(通胀数据)之外的细节,才能了解到物价动态正变得稍有不利."(完)

--译文审校 张明钧

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