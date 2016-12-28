亚洲11月进口伊朗原油同比增一倍多 印度进口增逾三倍

路透东京12月28日 - 伊朗原油的亚洲四大购买国11月进口量连续第二个月较上年同期增长逾一倍，其中印度和韩国购买量较去年同期增加三倍有余。
据政府和船运数据显示，伊朗在亚洲的四大买家--中国、印度、韩国和日本11月总计进口了194万桶/日，同比增117%。
根据国际能源署(IEA)数据，这略低于10月所创下的2016年峰值199万桶/日，而10月数字至少是2010年以来最高。
这一数量与OPEC成员国的原油和凝析油出口计划相符。
石油输出国组织(OPEC)上月达成协议，将自1月1日起产出减少120万桶/日，但伊朗得以免于加入减产，这对于德黑兰当局而言是一大胜利，伊朗辩称他们需要将市占率拉高至核计画制裁实施前的水准。
业内消息人士称，伊朗一直提供买家折扣，希望买家提高购买规模。
日本财务省周二公布的清关贸易数据显示，11月伊朗进口原油的成本为平均每桶45.46美元，价格为第三低，仅次于墨西哥和安曼。
日本经济产业省周三公布的官方数据显示，11月该国原油进口同比增长41.2%至237,653桶/日。
印度的进口增长了逾三倍达到62万桶/日，连续第三个月超越中国进口量。韩国进口则是增加近四倍至472,067桶/日。
展望未来，12月中旬一名熟知油轮排班情形的消息人士称，伊朗12月原油出口可能会较11月下滑8%至五个月低点，因对中国其他亚洲国家出口减少，抵消了对欧洲出口扩增的效应。(完)
(编译 张明钧; 审校 李爽)