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亚洲 | 2014年 4月 18日 星期五 09:58 BJT

全球能源：伊朗3月石油出口五个月来首次下降，4月料进一步减少

* 伊朗3月和4月石油出口连续下降

* 中国4月从伊朗进口石油数量同比跳升33%至每日55.2万桶

* 日本3月未进口伊朗石油，韩国4月未进口伊朗石油

路透东京/新加坡4月17日 - 伊朗3月石油出口五个月来首次下降，而且4月料进一步减少，逐步接近11月临时核协议规定的水准。该协议放松了对伊朗的部分制裁。

根据上述于日内瓦达成的协议，截至7月20日的六个月内，伊朗日均石油出口量将维持在100万桶，但自从去年签署协议以来，一直到本月，光是出口到亚洲的石油就超过了协议规定的水平。

路透获得的船只装载数据显示，伊朗3月石油日均出口量降至略高于100万桶，4月将降至95.3万桶。在5月举行下一轮核谈判之前，这缓解了伊朗面临的压力。

根据油轮数据，伊朗石油出口减少主要是因为，日本3月未进口伊朗石油，而且韩国4月没有进口伊朗石油的计划。

伊朗4月通过油轮出口的石油，有近60%由中国买家吸纳。

印度第一季进口的伊朗石油骤增近43%，导致美国发出警告，称印度需将伊朗石油进口量维持在接近2013年底19.5万桶/日的水平。

印度4月计划进口伊朗石油约14.5万桶/日，低于1月的41.2万桶/日。

尚不清楚日本、印度和韩国减少进口伊朗石油是由于临时核协议的压力，还是因炼厂维修导致的季节性进口下降。(完)

(编译 杜明霞；审校 张若琪)
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