全球能源：伊朗3月石油出口五个月来首次下降，4月料进一步减少

中国房地产：预计二季度住宅地价增速或将进一步放缓--土地勘测规划院报告
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
* 伊朗3月和4月石油出口连续下降
* 中国4月从伊朗进口石油数量同比跳升33%至每日55.2万桶
* 日本3月未进口伊朗石油，韩国4月未进口伊朗石油
路透东京/新加坡4月17日 - 伊朗3月石油出口五个月来首次下降，而且4月料进一步减少，逐步接近11月临时核协议规定的水准。该协议放松了对伊朗的部分制裁。
根据上述于日内瓦达成的协议，截至7月20日的六个月内，伊朗日均石油出口量将维持在100万桶，但自从去年签署协议以来，一直到本月，光是出口到亚洲的石油就超过了协议规定的水平。
路透获得的船只装载数据显示，伊朗3月石油日均出口量降至略高于100万桶，4月将降至95.3万桶。在5月举行下一轮核谈判之前，这缓解了伊朗面临的压力。
根据油轮数据，伊朗石油出口减少主要是因为，日本3月未进口伊朗石油，而且韩国4月没有进口伊朗石油的计划。
伊朗4月通过油轮出口的石油，有近60%由中国买家吸纳。
印度第一季进口的伊朗石油骤增近43%，导致美国发出警告，称印度需将伊朗石油进口量维持在接近2013年底19.5万桶/日的水平。
印度4月计划进口伊朗石油约14.5万桶/日，低于1月的41.2万桶/日。
尚不清楚日本、印度和韩国减少进口伊朗石油是由于临时核协议的压力，还是因炼厂维修导致的季节性进口下降。(完)
(编译 杜明霞；审校 张若琪)
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间12:06 今日报价
路透台北4月17日 - 台湾股市周一小幅下跌，大致尾随区域股市走势，市场并未因为美国财政部将台湾列入汇率政策监测名单而陷于不安。 美国财政部上周仍因实质经常帐而将台湾继续列在汇率操纵监测名单，不过当中并未提及台湾单方面干预汇市。 美国财政部警告称，“财政部呼吁台湾当局展现出持续将汇率干预仅局限于市场失序等例外状况时使用。” 0338 GMT时， 台湾加权股价指数 跌0.16%至9,717.28点，上 交易日收跌1.1%。 电子类指数 下跌0.4%，金融保险类指数 跌0.55%。 交投热络个股中，国泰金 跌0.84%。 关于美国财政部的汇率报告，〞我们会跟美方持续沟通，双方沟通管 道都很畅通。〞台湾央行外汇局长颜辉煌周六对路透记者说。 他表示，在三项标标准中，其中，在经常帐占GDP比重须低于3%这一 项，因台湾的超额储蓄太高GDP规模又小，无法达到美方的标准；至于干 预汇率部分，根据