《RUSSELL专栏》亚洲原油价格坚挺 全赖中国补充库存

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell;编译 许娜/戴素萍/石冠兰/杜明霞

路透澳洲朗塞斯顿5月12日 - 如果你在探寻亚洲原油价格为什么没有下跌，就会发现完全是因为中国在补充库存。

中国4月原油日进口量达创纪录的每日678万桶，让人觉得石油需求将骤增，但事实是，其中近50万桶都被放进了库存。

当局并未正式公布何时建立原油战略储备，但航运和其它数据显示，天津和黄岛储备基地的新设施已开始投入使用。

2014年前四个月，中国原油日进口量平均达624万桶，增长约11.5%。

第一季国内石油日产量为416万桶左右。

假设4月国内原油产量基本保持稳定，那么今年前四个月中国每日可用石油总量约达1,040万桶。

然第一季表观石油需求(原油加工量加上油品净进口量)为每日996万桶，较2013年同期减少了0.6%。

假设4月表观石油需求持稳，这意味着可供使用的原油和消耗的原油之间的落差约为每日44万桶。

这是可能流入了石油库存的数量。

不过，并非都是流入战略储备，因为有两个新的炼油厂启用，合计产能为每日44万桶。

从炼油厂运作的库存量约为21天来看，这两家新厂完全备货需要约920万桶的原油。

假设这些库存是在今年前四个月建立起来，那么商业库存的积累可能在进口原油中占了每日7.7万桶。

这样仍然有大约36.3万桶/日原油可能已流入战略储备中。

这意味着今年前四个月流入中国战略储备的原油总计约为4,350万桶。

巴克莱资本5月8日在一份研究报告中指出，中国今年可能一共加满5,800万桶的原油战略储备。

**还将补充更多库存**

尽管上述计算并不确切，但也的确暗示出，中国在完成今年战略储备需求方面已取得一定进展。

然而，它也意味着仍需存储大约1,500万桶石油。这可能有助于中国在未来几个月保持原油进口的旺盛势头。

中国是今年迄今亚洲流入原油出现增长的主要原因。

汤森路透OilAnalytics编制的数据显示，该地区2014年1-4月进口约3.252亿吨原油，与上年同期的3.244亿吨相比变动甚微。

2014年头四个月，流向中国商业和战略库存的原油可能最多达720万吨，意味着不计这部分原油，亚洲原油需求实际上可能下滑约1.9%。

如果情况确实如此，那么可以预计油价将承压，尤其是考虑到中东主要产油国伊拉克和伊朗增加供应。

迪拜商业交易所指标阿曼原油5月9日收盘较今年年初水准下滑3.9%。

上述降幅略大于全球指标布兰特原油2.6%的降幅，但布兰特油价可能受到乌克兰紧张情势和利比亚供应中断的提振。利比亚主要生产跟布兰特原油类似的轻质原油。

中国充实库存可能提振了需求，足以阻止售往亚洲的原油价格与该地区走软的实际消费一道下滑。(完)

(译文审校 张涛/艾茂林)

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