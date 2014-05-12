《RUSSELL专栏》亚洲原油价格坚挺 全赖中国补充库存

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Clyde Russell;编译 许娜/戴素萍/石冠兰/杜明霞
路透澳洲朗塞斯顿5月12日 - 如果你在探寻亚洲原油价格为什么没有下跌，就会发现完全是因为中国在补充库存。
中国4月原油日进口量达创纪录的每日678万桶，让人觉得石油需求将骤增，但事实是，其中近50万桶都被放进了库存。
当局并未正式公布何时建立原油战略储备，但航运和其它数据显示，天津和黄岛储备基地的新设施已开始投入使用。
2014年前四个月，中国原油日进口量平均达624万桶，增长约11.5%。
第一季国内石油日产量为416万桶左右。
假设4月国内原油产量基本保持稳定，那么今年前四个月中国每日可用石油总量约达1,040万桶。
然第一季表观石油需求(原油加工量加上油品净进口量)为每日996万桶，较2013年同期减少了0.6%。
假设4月表观石油需求持稳，这意味着可供使用的原油和消耗的原油之间的落差约为每日44万桶。
这是可能流入了石油库存的数量。
不过，并非都是流入战略储备，因为有两个新的炼油厂启用，合计产能为每日44万桶。
从炼油厂运作的库存量约为21天来看，这两家新厂完全备货需要约920万桶的原油。
假设这些库存是在今年前四个月建立起来，那么商业库存的积累可能在进口原油中占了每日7.7万桶。
这样仍然有大约36.3万桶/日原油可能已流入战略储备中。
这意味着今年前四个月流入中国战略储备的原油总计约为4,350万桶。
巴克莱资本5月8日在一份研究报告中指出，中国今年可能一共加满5,800万桶的原油战略储备。
**还将补充更多库存**
尽管上述计算并不确切，但也的确暗示出，中国在完成今年战略储备需求方面已取得一定进展。
然而，它也意味着仍需存储大约1,500万桶石油。这可能有助于中国在未来几个月保持原油进口的旺盛势头。
中国是今年迄今亚洲流入原油出现增长的主要原因。
汤森路透OilAnalytics编制的数据显示，该地区2014年1-4月进口约3.252亿吨原油，与上年同期的3.244亿吨相比变动甚微。
2014年头四个月，流向中国商业和战略库存的原油可能最多达720万吨，意味着不计这部分原油，亚洲原油需求实际上可能下滑约1.9%。
如果情况确实如此，那么可以预计油价将承压，尤其是考虑到中东主要产油国伊拉克和伊朗增加供应。
迪拜商业交易所指标阿曼原油5月9日收盘较今年年初水准下滑3.9%。
上述降幅略大于全球指标布兰特原油2.6%的降幅，但布兰特油价可能受到乌克兰紧张情势和利比亚供应中断的提振。利比亚主要生产跟布兰特原油类似的轻质原油。
中国充实库存可能提振了需求，足以阻止售往亚洲的原油价格与该地区走软的实际消费一道下滑。(完)
(译文审校 张涛/艾茂林)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。