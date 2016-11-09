亚洲原油供应仍然过剩：中国进口下滑 海上存储仍在

路透新加坡11月8日 - 海上存储的燃料仍在，中国周二公布的油市数据疲弱，均显示两年来困扰油市的供应过剩局面仍未结束。但过剩程度较上年有所减轻，当时油价接近逾10年来最低水准。

两年多以来，全球石油生产一直高于消费水平，拖累油价在今年稍早跌逾70%，未卖出去的原油或成品油滞留在储油罐内。

多数分析师曾预期，原油供需会在2016年底前恢复平衡，而且10月有初步迹象显示亚洲油市供应趋紧。亚洲是全球最大的石油消费地区。

但在那过后的一个月，亚洲油市仍然供应过剩。陆上设施已经装满，只能包租油轮存放原油和成品油。

“仍然存在大量过剩石油...新加坡内部及周边还有海上储油，韩国储油罐已满，”新加坡原油贸易商Strong Petroleum负责原油业务的常务董事Oystein Berentsen表示。

海上储油之所以受到青睐，是因远期价格曲线呈现正价差(远期升水)。

由于近月合约价格下滑16%至每桶约46美元，现在即期价格已较2017年11月期约低了逾5美元，显示油市仍有太多供应尚待消化。

**中国仍然欠佳**

中国进口量下滑是亚洲油市仍供应过剩的又一指标。

中国海关周二公布的数据显示，10月石油进口量从9月的纪录高位下滑12.9%至每日678万桶，为1月以来最低。

尽管中国国内石油产量大幅减少，但进口量仍下降，暗示需求低迷。

与此同时，中国柴油和汽油出口较上年同期跳增24%至91.9万桶/日，因为炼厂难以在国内市场消化所有产品。

中国数据说明，全球燃料供需距离达到平衡状态仍有一段路要走。这让市场参与者感到意外。

“考虑到中国国内石油产量已减少约10%，这些数据令人有些意外，”Strong Petroleum的Berentsen指出。

尽管如此，供应过剩的程度并不像今年稍早时那么严重。

“中国石油进口...在10月小幅下降，但仍处于较高水平，”澳新银行在数据公布后发表的报告中称。

海关数据显示，中国10月进口较上年同期增长9.3%。

海上储油供应亦见放缓。

由汤森路透供应链与大宗商品研究所汇编的数据显示，截至11月4日当周，全球用作海上储油的超级油轮的储油量为5,660万桶。

去年6月该数据达到1.05亿桶的峰值。

目前市场关注焦点在于石油输出国组织(OPEC)与俄罗斯等其他产油国，能否就计划中的减产进行合作，以促进供需平衡。

“若OPEC无法达成有利的协议...我们可能会看到油价大跌至35美元左右，”Berentsen表示。

2016年10月与11月油价曲线对照图表--tmsnrt.rs/2fWl1fm (完)