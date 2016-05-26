路透调查：新兴亚币看空人气加重 受FED升息预期和中国不确定性拖累

路透新加坡5月26日 - 周四公布的路透调查显示，过去两周新兴亚币的看空人气加重，因对美国即将升息的预期升温，且围绕中国外汇政策的不确定性再现。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)的几位高层官员近来暗示，由于经济数据的表现令人鼓舞，美国最早可能在6月或7月升息，这提振了美元，并促使全球投资者考虑近期收紧政策的可能性。

在美联储主席叶伦3月底表示，美联储或许不急于升息后，市场原本认为6月升息的可能性几乎为零。

根据路透周二到周四对20位基金经理、汇市交易员和分析师的调查，人民币空仓创2月初以来最高。

人民币兑美元周三触及三个半月低点，因中国央行将人民币中间价设在五年低点，以反映美元全面走强。中国人民银行设定中间价通常会呼应美元走势。

此外，各界对于中国今年稍早经济数据明显改善势头或许已经退烧的疑虑与日俱增。

在区域货币当中，韩元人气最差，对韩元的空头押注创下2月中旬以来的最高。

韩元兑美元周二跌至逾两个月以来最低，因预期韩国央行将降息，以协助当地经济抵御造船业及航运业重组的苦果。

印度卢比的人气转空，为3月中旬以来首见，空头仓位来到三个月高点，因担心美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息会引发资金外流。进口商的美元需求也打压印度卢比。

对印尼卢比的看法也是近四个月来首次转黯。该货币的空头部位触及1月初以来最高，因印尼有财政赤字和经常帐赤字，所以被认为更容易受到美联储加息的不利影响。

本月迄今外国投资者已转而成为印尼公债的净卖家，而之前的七个月都增持印尼公债。

去年标普将印尼的投机级别主权评级的展望从稳定上调至正面，预计本月该评级机构会公布最新的评估结果。

马币空头部位则创下11月中旬以来最大，因今年迄今美元走强引发投资者抛售马币。

对马来西亚政府基金一马发展(1MDB)的调查也在深化。 新加坡金融管理局(MAS)周二下令关闭瑞意银行(BSI)的新加坡营运；在此同时，瑞士根据对一马发展交易的调查，已展开对瑞意银行的刑事诉讼。

泰铢的空仓押注已经升至去年10月初以来的最高水准，与此同时海外投资者在过去两周内卖出泰国债券。

台币的空仓规模则增至近四个月高位，因经济放缓忧虑促使资金流出股市。

坡元空仓规模升至2月初以来的最高。继新加坡第一季经济增长停滞后，政府在周三调降了今年的出口成长预估。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元 、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3。正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

日期 人民币 韩元 坡元 印尼 台币 印度 马币 菲律宾 泰铢

卢比 卢比 披索

5月26日 0.96 1.22 0.74 0.75 0.79 0.48 1.08 0.35 0.91

5月12日 0.52 0.75 0.57 -0.08 0.51 -0.22 0.46 0.28 0.24

4月28日 0.02 -0.36 -0.21 -0.25 -0.06 -0.46 -0.30 0.26 -0.03

4月14日 -0.20 -0.72 -0.57 -0.42 -0.23 -0.38 -0.75 -0.40 -0.16

3月31日 -0.13 -0.96 -0.78 -0.39 -0.39 -0.30 -0.93 -0.69 -0.12

3月17日 0.21 -0.08 -0.01 -0.59 0.06 0.08 -0.26 -0.47 -0.16

3月 3日 0.37 0.90 0.46 -0.51 0.36 0.38 0.05 0.09 0.45

2月18日 0.82 1.24 0.43 -0.24 0.59 0.73 0.25 0.38 0.11

2月 4日 1.18 1.27 0.81 0.31 0.86 0.72 0.50 0.62 0.26

1月21日 1.20 1.49 1.12 0.65 1.30 0.81 0.99 0.81 0.76

1月 7日 1.51 1.33 1.00 0.79 1.19 0.39 0.95 0.41 0.83

（完）