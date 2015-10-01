调查：多数亚币空仓创一个月高点 但人民币和印度卢比空仓降低

* 多数亚洲货币的空仓触及一个月高点

* 坡元空仓几近翻倍

* 人民币和印度卢比空仓降至两个月低点

路透新加坡10月1日 - 过去两周投资者增加了多数新兴亚洲货币的空仓，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储称)多位官员称2015年仍有可能升息，而且围绕全球经济放缓的担忧依然存在。

韩元、坡元、印尼卢比、台币、马币、菲律宾批索和泰铢的空仓均升至9月初以来最高水平。

对中国和全球经济增长的担忧过去几周打击了全球股市，降低了冒险意愿。

美联储今年稍晚升息的可能性仍存，也给亚洲货币带来压力。

上周美联储主席叶伦表示，只要通胀率保持稳定，美国经济力道足已增加就业，她预计美联储可能今年稍晚升息。

本周稍早，马币和印尼卢比跌至17年低点，坡元触及六年低点，泰铢触及逾八年最低水平。

投资者对坡元的空仓接近翻倍，因投资者预期新加坡金管局可能在10月中期宽松货币政策，使坡元面临阻力。

此外，韩元和台币的空仓也出现相对较大增幅。

但投资者将人民币空仓降至8月初以来最低。

自8月中国当局意外让人民币贬值以来，投资者转为看空人民币，此前一直看涨。

过去几周人民币持稳，市场猜测中国央行可能在汇市进行干预。

除了人民币之外，投资者也将印度卢比的空仓降至两个月最低。

周二印度央行将指标利率降至四年半低点6.75%后，印度股市上涨。本次降息的幅度大于预期，可能有助于扭转经济增长放缓的局面。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马来西亚马币和泰国泰铢。（完）