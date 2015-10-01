调查：多数亚币空仓创一个月高点 但人民币和印度卢比空仓降低

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
* 多数亚洲货币的空仓触及一个月高点
* 坡元空仓几近翻倍
* 人民币和印度卢比空仓降至两个月低点
路透新加坡10月1日 - 过去两周投资者增加了多数新兴亚洲货币的空仓，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储称)多位官员称2015年仍有可能升息，而且围绕全球经济放缓的担忧依然存在。
韩元、坡元、印尼卢比、台币、马币、菲律宾批索和泰铢的空仓均升至9月初以来最高水平。
对中国和全球经济增长的担忧过去几周打击了全球股市，降低了冒险意愿。
美联储今年稍晚升息的可能性仍存，也给亚洲货币带来压力。
上周美联储主席叶伦表示，只要通胀率保持稳定，美国经济力道足已增加就业，她预计美联储可能今年稍晚升息。
本周稍早，马币和印尼卢比跌至17年低点，坡元触及六年低点，泰铢触及逾八年最低水平。
投资者对坡元的空仓接近翻倍，因投资者预期新加坡金管局可能在10月中期宽松货币政策，使坡元面临阻力。
此外，韩元和台币的空仓也出现相对较大增幅。
但投资者将人民币空仓降至8月初以来最低。
自8月中国当局意外让人民币贬值以来，投资者转为看空人民币，此前一直看涨。
过去几周人民币持稳，市场猜测中国央行可能在汇市进行干预。
除了人民币之外，投资者也将印度卢比的空仓降至两个月最低。
周二印度央行将指标利率降至四年半低点6.75%后，印度股市上涨。本次降息的幅度大于预期，可能有助于扭转经济增长放缓的局面。
这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马来西亚马币和泰国泰铢。（完）
编译 李春喜; 审校 张明钧
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。