调查：中国当局干预后人民币空头更加戒慎恐惧 亚币前景改善

图为韩元、人民币、日圆和美元。 REUTERS/Kim Hong-Ji//Illustration/File Photo

路透新加坡7月21日 - 一份路透调查结果显示，对人民币的空头押注可能已自五个月高点回落，此前人民币跌破关键心理水准时，中国央行疑似进行干预给予支撑。

不过过去两周对于其他新兴亚币的信心大多有所改善，因英国公投退欧恐将对摇摇欲坠的全球经济带来更大压力，预期主要央行将推出额外的宽松举措。

根据对20名基金经理人、分析师及汇市交易员调查，人民币空头仓位仍相当庞大，但较两周前的前次调查小幅下滑。本次调查是在周二至周四间进行。

在前次调查中人民币空头部位规模创下了2月初以来最高。

周一人民币兑美元跌穿6.7元关键位，为2010年末以来首次，令其今年迄今为止的跌幅超过3%。

中国央行周三则出人意料地调高人民币兑美元中间价，令交易商更加警惕，同时也推动了人民币反弹。

然而多数市场观察人士预计，在本周末20国集团(G20)财长会议于中国召开之后，人民币或恢复下跌。中国通常会在重大外交事件发生期间保持人民币平稳。

相比之下，多数新兴亚币则是因为预期当局可能进一步推出刺激措施而受到提振。

欧洲央行周四稍晚料会作出未来进一步放松货币政策的暗示，而日本央行下周料进一步采取刺激措施。

持续放松财政和货币政策的前景，料将促使全球投资者继续在本地区寻求更高的收益率。

韩元多头部位跳增至4月中旬以来最高，外国投资者已连续11个交易日买超韩股，共计买超约2.9万亿(兆)韩元(26亿美元)。

韩元7月15日触及近三个月高位，因出口商的结算需求带来进一步支撑。

台币多头部位创下近四个月最高，外国投资者本月以来已累计买超1,253亿台币(39亿美元)台股。若持续此态势，则将是3月以来最大规模的股市资本流入。

受资本流入提振，泰铢前景为2015年4月以来最乐观。

投资者可能削减对印尼卢比的多头部位，因担心印尼央行可能入市干预以抑制卢比涨势。

不过，印尼卢比多仓维持在近两年高点，因政府开始实行新的免税政策，以鼓励存储在海外的资金汇回国内。该计划料将改善印尼的财政账户，吸引外资买入印尼债券和股票。

对马币的押注几乎未变，因对该国丑闻缠身的一马发展(1MDB)的担忧重燃。

坡元的人气略微转空，该国公布的经济数据疲弱，这暗示经济需要更多刺激。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元 、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3。正3表示市场 极度作多美元。

该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

日期 人民币 韩元 坡元 印尼 台币 印度 马币 菲律宾 泰铢

卢比 卢比 披索

7月21日 1.01 -0.50 0.06 -0.63 -0.37 0.11 0.04 0.10 -0.20

7月 7日 1.12 -0.11 -0.38 -0.69 0.09 0.24 0.06 0.18 -0.10

6月23日 0.51 -0.12 -0.47 -0.44 -0.03 0.32 0.11 -0.02 -0.04

6月 9日 0.49 0.14 -0.03 -0.20 0.08 -0.05 0.30 -0.16 0.12

5月26日 0.96 1.22 0.74 0.75 0.79 0.48 1.08 0.35 0.91

5月12日 0.52 0.75 0.57 -0.08 0.51 -0.22 0.46 0.28 0.24

4月28日 0.02 -0.36 -0.21 -0.25 -0.06 -0.46 -0.30 0.26 -0.03

4月14日 -0.20 -0.72 -0.57 -0.42 -0.23 -0.38 -0.75 -0.40 -0.16

3月31日 -0.13 -0.96 -0.78 -0.39 -0.39 -0.30 -0.93 -0.69 -0.12

3月17日 0.21 -0.08 -0.01 -0.59 0.06 0.08 -0.26 -0.47 -0.16

3月 3日 0.37 0.90 0.46 -0.51 0.36 0.38 0.05 0.09 0.45

(完)